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    Ernst Russ AG: Prognose für EUR/USD bis 2026 deutlich erhöht

    Ernst Russ AG schraubt ihre EBIT-Erwartungen für 2026 deutlich nach oben – gestützt von Schiffsverkauf, hoher Flottenverfügbarkeit und stabilen Chartererlösen.

    Ernst Russ AG: Prognose für EUR/USD bis 2026 deutlich erhöht
    Foto: Aleksandr Grechanyuk - 471523012
    • Der Vorstand der Ernst Russ AG hat die Prognose für das Betriebsergebnis (EBIT) für 2026 auf 45 bis 55 Mio. EUR angehoben, zuvor lag die Bandbreite bei 34 bis 44 Mio. EUR.
    • Die Umsatzerwartungen bleiben unverändert bei 145 bis 160 Mio. EUR.
    • Die Prognoseanhebung basiert auf dem Verkauf des im Jahr 2008 gebauten 1.710 TEU-Containerschiffs MS „EF Emira“.
    • Die positive Geschäftsentwicklung im bisherigen Jahr, überwiegend abgeschlossene Charterverträge und eine Flottenverfügbarkeit von rund 97 % tragen zur Prognoseanpassung bei.
    • Für die ersten drei Monate 2026 werden die Geschäftszahlen am 28. Mai 2026 veröffentlicht.
    • Weitere zukünftige Schiffsverkäufe sind in der aktuellen Prognose nicht berücksichtigt.

    Der Kurs von EUR/USD lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,16150USD und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,09 % im Minus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,16275USD das entspricht einem Plus von +0,11 % seit der Veröffentlichung.


    EUR/USD

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    ISIN:EU0009652759WKN:965275





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