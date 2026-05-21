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    UMFASSEND WEITERENTWICKELT

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    VINFAST PRÄSENTIERT NEUE GENERATION DES VF 8

    UMFASSEND WEITERENTWICKELT - VINFAST PRÄSENTIERT NEUE GENERATION DES VF 8
    Foto: adobe.stock.com

    HANOI, Vietnam, 21. Mai 2026 /PRNewswire/ -- VinFast stellt die neue Generation des VF 8 vor: Das Elektro-SUV des D-Segments zeichnet sich durch eine Reihe von Verbesserungen an seiner Technologieplattform aus. Diese wurden von VinFast entwickelt, um ein flüssigeres, komfortableres und noch stabileres Fahrerlebnis zu bieten.

    VinFast VF 8

    Als eines der Modelle, die den Wandel von VinFast zu einem globalen Hersteller von reinen Elektrofahrzeugen geprägt haben, ist der VF 8 das erste Auto der Produktfamilie, das umfassende Verbesserungen in den Bereichen Design, Technologie und Ausstattung erhält. Dadurch wurden sowohl die Fahrleistungen als auch das gesamte Fahrerlebnis deutlich verbessert.

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    Was Design und Komfort angeht, wurde der neue VF 8 auf der Grundlage der „Tech Fluid"-Philosophie entwickelt, bei der Technologie in die Designsprache des Fahrzeugs und dessen Alltagstauglichkeit integriert wird. Das Design legt Wert auf Nahtlosigkeit, Raffinesse und ein Gefühl von Bewegung. Es schafft das Erscheinungsbild eines modernen und dynamischen SUV, das einen zeitgemäßen Lebensstil widerspiegelt.

    Das Fahrzeug misst 4.701 mm (Länge) x 1.872 mm (Breite) x 1.670 mm (Höhe) und hat einen Radstand von 2.840 mm. Die Fünfsitzer-Konfiguration trägt zur Optimierung des Innenraums und des Fahrkomforts bei. Eine Bodenfreiheit von 170 mm in Kombination mit 19-Zoll-Rädern ermöglicht es dem VF 8 der neuen Generation, eine Vielzahl von Fahrbedingungen mühelos zu meistern.

    An der Front besticht das Fahrzeug durch eine ausgesprochen moderne Designsprache, die durch einen breiten, glänzend schwarzen Kühlergrill in Kombination mit den für VinFast typischen, flügelförmigen Tagfahrleuchten unterstrichen wird. Große Lufteinlässe, die in beide Seiten der Frontstoßstange integriert sind, tragen zur aerodynamischen Effizienz bei und verleihen dem Gesamtdesign gleichzeitig optische Tiefe.

    An den Seiten steigt die Fensterlinie nach hinten hin sanft an und vermittelt so auch im Stand ein Gefühl von Bewegung. Die Türverkleidungen zeichnen sich durch fließende Übergänge zwischen Licht und Oberfläche aus, kombiniert mit markanten Charakterlinien, die bei der Fahrt dynamische Lichtreflexe erzeugen.

    An der Heckpartie zeichnet sich das Design durch einen raffinierten, minimalistischen Ansatz aus, der durch große Rückleuchten unterstrichen wird, in die der für VinFast typische V-förmige LED-Streifen integriert ist. Das überarbeitete Heckdesign verbessert die Aerodynamik und verleiht dem Fahrzeug gleichzeitig ein jüngeres und dynamischeres Erscheinungsbild.

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