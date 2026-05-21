DZ BANK stuft GENERALI SPA auf 'Verkaufen'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Generali nach Zahlen von 32 auf 36 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Er habe seine Gewinnschätzungen nach dem soliden ersten Quartal des Versicherers etwas erhöht, bleibe aber angesichts der vergleichsweise hohen Bewertung bei seinem Anlagevotum, schrieb Thorsten Wenzel am Donnerstag./rob/gl/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 16:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 16:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 16:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 16:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Assicurazioni Generali Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,56 % und einem Kurs von 38,69EUR auf Tradegate (21. Mai 2026, 20:10 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Thorsten Wenzel
Analysiertes Unternehmen: GENERALI SPA
Aktieneinstufung neu: negativ
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Thorsten Wenzel
Analysiertes Unternehmen: GENERALI SPA
Aktieneinstufung neu: negativ
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