DZ BANK stuft GENERALI SPA auf 'Verkaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Generali nach Zahlen von 32 auf 36 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Er habe seine Gewinnschätzungen nach dem soliden ersten Quartal des Versicherers etwas erhöht, bleibe aber angesichts der vergleichsweise hohen Bewertung bei seinem Anlagevotum, schrieb Thorsten Wenzel am Donnerstag./rob/gl/menVeröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 16:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 16:56 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Assicurazioni Generali Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,56 % und einem Kurs von 38,69EUR auf Tradegate (21. Mai 2026, 20:10 Uhr) gehandelt.