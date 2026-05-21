Ernst Russ verkauft MS „EF Emira“ & hebt EUR/USD-Prognose 2026 an
Die Ernst Russ AG stellt die Weichen für Wachstum: Mit dem Verkauf der MS „EF Emira“ und einer angehobenen EBIT-Prognose rückt die strategische Flottenmodernisierung in den Fokus.
Foto: Aleksandr Grechanyuk - 471523012
- Ernst Russ AG verkauft das Containerschiff MS „EF Emira“ im dritten Quartal 2026, um das Flottenportfolio strategiekonform weiterzuentwickeln.
- Die Prognose für das Betriebsergebnis (EBIT) für 2026 wurde von 34-44 Mio. EUR auf 45-55 Mio. EUR angehoben.
- Die Umsatzerwartungen bleiben unverändert bei 145-160 Mio. EUR.
- Die Veräußerung des Schiffs soll die Flotte verjüngen, modernisieren und ESG-konforme Tonnage fördern.
- Die positive Prognose basiert auf gutem Geschäftsverlauf, bestehenden Charterverträgen, hoher technischer Verfügbarkeit (rund 97 %) und einem Wechselkurs von 1,20 USD/EUR.
- Das Unternehmen verfolgt eine Diversifizierungsstrategie, inklusive Erwerb von Multipurpose-Schiffen und Tanker-Neubauten, um die Flottenentwicklung gezielt voranzutreiben.
Der Kurs von EUR/USD lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,16250USD und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,16264USD das entspricht einem Plus von +0,01 % seit der Veröffentlichung.
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