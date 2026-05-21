Aktien New York
Kurse ins Plus gedreht - Wieder Hoffnungen auf Iran-Lösung
- US-Börsen erholen sich dank Iran-Hoffnung
- Nvidia schwächer und ARM sowie IBM mit Rallye
- Walmart Deere und Intuit mit deutlichen Verlusten
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Donnerstag im Handelsverlauf ihre Schwäche abgeschüttelt und so an ihre Vortagserholung angeknüpft. Gleichzeitig sorgten die zunehmenden Hoffnungen auf eine Verhandlungslösung im Iran-Krieg für etwas Entspannung bei den Ölpreisen.
Der Leitindex Dow Jones Industrial drehte ins Plus und gewann zuletzt 0,62 Prozent auf 50.321 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,22 Prozent auf 7.449 Punkte hoch. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 stieg um 0,26 Prozent auf 29.374 Punkte.
Bereits zur Wochenmitte hatte US-Präsident Donald Trump bei den Anlegern mit der Aussage gepunktet, dass die Verhandlungen mit dem Iran zur Beendigung des Krieges in der "Endphase" seien. Teheran erklärte, der jüngste Vorschlag aus Washington habe die Kluft zwischen den beiden Seiten teilweise überbrückt. Einem Medienbericht, zufolge will der Iran allerdings sein Uran behalten.
Zuletzt wurde bekannt, dass der Iran mit Oman derzeit Gespräche darüber führt, wie eine Art dauerhaftes Mautsystem eingerichtet werden könnte, um die Kontrolle über den Schiffsverkehr durch die strategisch wichtige Straße von Hormus zu festigen. Trump sagte hingegen, die USA wollten, dass die Meerenge offen und mautfrei bleibe.
Die mit Spannung erwarteten Zahlen und Geschäftsprognosen, die Nvidia am Vortag nach Börsenschluss vorgelegt hatte, stießen am Markt auf ein verhaltenes Echo. Die Aktien, die vor der Veröffentlichung etwas fester aus dem Handel gegangen waren, büßten am Donnerstag 1,9 Prozent ein. Damit knüpften sie an die vorangegangenen Gewinnmitnahmen nach einem Rekordhoch an.
Nvidia berichtete für das erste Quartal zwar eine Beschleunigung des schon hohen Wachstums und übertraf die Erwartungen. Doch hier und da wurden bei den Analysten auch Sorgen ob der Nachhaltigkeit des Wachstums laut - vor allem, weil der Konzern zunehmend Konkurrenz bekommt.
Derweil setzten die Aktien des Chiparchitektur-Entwicklers ARM mit einem weiteren Kurssprung von gut 12 Prozent ihre Rekordjagd fort. Der US-Bank Jefferies zufolge sollte das Unternehmen von der hohen Nachfrage nach den Nvidia-Prozessoren der nächsten Generation für Rechenzentren und Künstliche Intelligenz (KI) profitieren.
Auch bei IBM ging es deutlich nach oben, die Aktien gewannen an der Dow-Spitze 11,3 Prozent. Der Computer-Dino heimste eine milliardenschwere Förderung der US-Regierung für die Fertigung von Quantencomputer-Chips ein. RBC-Analyst Matthew Swanson kommentierte, auch wenn es noch keinen öffentlich bekannten Zeitplan gebe, sehe IBM wie ein früher Profiteur der Technologie aus.
Der Musikstreamingdienst Spotify euphorisierte die Anleger mit Plänen im Konzertbereich: Die Aktien zogen um fast 14 Prozent an. Das Unternehmen will mit dem Ticketvermarkter und Veranstalter Live Nation zusammenzuarbeiten, um den eigenen Abonnenten die Möglichkeit zu bieten, zwei Tickets für das Konzert ihres Lieblingsstars zu erwerben, bevor diese in den allgemeinen Vorverkauf gehen. Die Aktien von Live Nation gewannen 1,6 Prozent.
Für Walmart -Titel ging es nach der Zahlenvorlage am Dow-Ende um 6,6 Prozent bergab. Der Einzelhändler trotzte zwar zu Jahresbeginn mit einem Umsatzanstieg den Konjunktursorgen, sieht sich aber mit steigenden Treibstoffkosten konfrontiert.
Anhaltend schwache Absatzzahlen und unsichere Geschäftsaussichten wogen beim Landwirtschaftsmaschinen-Herstellers Deere schwerer als eine überraschend gute Gewinnentwicklung: Die Titel sanken um 4,4 Prozent.
Beim Nasdaq-100-Schlusslicht Intuit mussten die Anleger gar einen Kurseinbruch von knapp 20 Prozent sowie den tiefsten Stand seit 2020 verkraften. Der Softwarekonzern blieb mit seinem Quartalsbericht hinter den Erwartungen zurück. Bereits zur Wochenmitte hatten Berichte über einen deutlichen Stellenabbau die Aktien belastet./gl/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Arm Holdings Aktie
Die Arm Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,27 % und einem Kurs von 461,6 auf Tradegate (21. Mai 2026, 20:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Arm Holdings Aktie um +34,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +66,89 %.
Die Marktkapitalisierung von Arm Holdings bezifferte sich zuletzt auf 263,38 Mrd..
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ich will auch mal wieder ein kleines Update zu meinem Tun geben....
Hallo
Dividenden-Depot vonHS im April 2026
- Organon & Co. Inc.: die starke Tagesentwicklung einmal mit über +15% und später nochmal mit über +30% standen im direkten Zusammenhang mit der geplanten Übernahme durch einen indischen Pharmakonzern.
- Intel Corp.: ein massives Übertreffen des erwarteten Umsatzes und des Gewinns bei den Quartalszahlen führte zu deutlich über +20% Tagesplus und später entdeckte ich zwei Mal weitere +10% Tageszwachs, weil Apple eine TSMC‑Alternative suchte und nochmals weil Intel neue AI‑Chips ankündigte.
- Dow Inc.: Der Tagesrückgang von -10% schien mit der angekündigten Öffnung der Straße von Hormus im Iran-Krieg und sinkenden Preisen zusammen zu hängen.
- LyondellBasell Industries N.V.: die -10% Verlust resultierenden aus schwächeren Quartalszahlen.
- IBM Corp.: für die fast -10% Rückgang waren ebenfalls die Quartalszahlen mit schwächeren Umsätzen verantwortlich.
- Alexandria Real Estate Equities Inc.: Die über -10% weniger waren auch hier die Quartalszahlen, verbunden mit schächeren Analystenbewertungen.
Vielleicht gab es noch mehr solche extreme Tagesschwankungen, die mir aber vielleicht entgangen waren...?
Bei den TOP-5-Aktien[/green] kam es im Vergleich zum Vormonat im ersten Monat des zweiten Quartals 2026 zu folgenden Veränderungen bei der Jahresperformance:
Leider befinden sich noch nicht so viele Aktien der Top-Monats-Performer in meinem Depot. Bei denen hatte sich Organon & Co. Inc. im April 2026 sogar von -13,63% Jahresverlust ins Plus hoch katapultiert. Dow Inc. und Equinor ASA gaben ab, hielten sich aber dennoch in den TOP 5, während LyondellBasell Industries N.V. mit +71,78% auf Platz 6 (2.) zurückfiel. Für Petroleo Brasileiro SA reichte selbst eine Verbesserung auf +63,36% Jahresplus nur noch für Platz 8 (5.).
Hinweis: Bei meinen Sparplan-Investitionen weise ich transparenterweise darauf hin, dass diese Performance nicht alle Anteilsscheine und Bruchstücke dieser Wertpapiere voll mitmachen und ohne Dividenden/Ausschüttungen angegeben sind. Das genaue Ausrechnen kann ich leider nicht. Deshalb sind hier einfach die prozentualen Veränderungen seit 01.01.2026 unabhängig vom Zugang des Wertpapiers zum Depot gemäß comdirect angegeben.