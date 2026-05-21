RBC senkt Ziel für Easyjet auf 405 Pence - 'Outperform'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur easyJet Aktie

Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,90 % und einem Kurs von 4,169 auf Tradegate (21. Mai 2026, 18:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der easyJet Aktie um +0,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,00 %.

Die Marktkapitalisierung von easyJet bezifferte sich zuletzt auf 3,06 Mrd..

easyJet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8300 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,1429GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 6,0000GBP was eine Bandbreite von -27,10 %/+45,81 % bedeutet.