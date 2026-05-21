ANALYSE-FLASH
RBC senkt Ziel für Easyjet auf 405 Pence - 'Outperform'
- RBC senkt Easyjet Kursziel von 415 auf 405 Pence
- Einstufung bleibt Outperform trotz Kurszielsenkung
- Ebitschätzungen 2025/26 und Folgejahre um 4% reduziert
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Easyjet nach Zahlen für das erste Geschäftshalbjahr von 415 auf 405 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er habe unter anderem wegen der Kostenentwicklung abseits der Kerosinpreise seine Ergebnisschätzungen (Ebit) für 2025/26 und die Folgejahre um rund 4 Prozent gesenkt, schrieb Ruairi Cullinane am Donnerstag. Zum beibehaltenen Anlagevotum verwies er auf die günstige Bewertung./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 12:11 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 12:11 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur easyJet Aktie
Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,90 % und einem Kurs von 4,169 auf Tradegate (21. Mai 2026, 18:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der easyJet Aktie um +0,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,00 %.
Die Marktkapitalisierung von easyJet bezifferte sich zuletzt auf 3,06 Mrd..
easyJet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,1429GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 6,0000GBP was eine Bandbreite von -27,10 %/+45,81 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 405 Euro
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Community Beiträge zu easyJet - A1JTC1 - GB00B7KR2P84
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Nach Überwindung der 5,50€ sieht der Ausbruch bis jetzt ganz gut aus.
https://corporate.easyjet.com/investors/regulatory-news/news-details/default.aspx?slug=final-results-88d6d134