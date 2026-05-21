Merck Aktie weiter aufwärts - 21.05.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +3,77 % konnte die Merck Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Merck Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -32,76 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 127,35€, mit einem Plus von +3,77 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Merck KGaA ist ein Wissenschafts- und Technologieunternehmen mit Fokus auf Healthcare, Life Science und Electronics. Produkte: Medikamente (u.a. Onkologie, MS), Laborequipment/Chemikalien, Spezialmaterialien für Halbleiter/Displays. Starke Position in Nischen, global präsent. Konkurrenten: Bayer, Novartis, Roche, Thermo Fisher, BASF. USP: breite Diversifikation, starke F&E, führend bei Spezialchemie und Laborsystemen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Merck in den letzten drei Monaten Verluste von -0,43 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Merck Aktie damit um +4,73 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,24 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Merck auf +4,09 %.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,16 % geändert.

Merck Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,73 % 1 Monat +8,24 % 3 Monate -0,43 % 1 Jahr +8,57 %

Informationen zur Merck Aktie

Stand: 21.05.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 129 Mio. Merck Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,41 Mrd.EUR € wert.

Die Börsen zeigen sich heute launisch: Während der DAX schwächelt, legen SDAX und TecDAX zu – und an der Wall Street sorgen starke Ausreißer für zusätzliche Spannung.

Top- und Flop-Aktien am 21.05.2026 im DAX.

EQS Voting Rights Announcement: Merck KGaA Merck KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 21.05.2026 / 14:19 CET/CEST Dissemination of a Voting …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Bayer, Novartis und Co.

Bayer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,53 %. Novartis notiert im Plus, mit +1,29 %. Pfizer notiert im Plus, mit +0,56 %. Sanofi legt um +1,73 % zu Roche Holding notiert im Plus, mit +1,87 %.

Merck Aktie jetzt kaufen?

Ob die Merck Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Merck Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.