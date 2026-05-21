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    Besonders beachtet!

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    Merck Aktie weiter aufwärts - 21.05.2026

    Am 21.05.2026 ist die Merck Aktie, bisher, um +3,77 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Merck Aktie.

    Besonders beachtet! - Merck Aktie weiter aufwärts - 21.05.2026
    Foto: Andreas Arnold - dpa

    Merck KGaA ist ein Wissenschafts- und Technologieunternehmen mit Fokus auf Healthcare, Life Science und Electronics. Produkte: Medikamente (u.a. Onkologie, MS), Laborequipment/Chemikalien, Spezialmaterialien für Halbleiter/Displays. Starke Position in Nischen, global präsent. Konkurrenten: Bayer, Novartis, Roche, Thermo Fisher, BASF. USP: breite Diversifikation, starke F&E, führend bei Spezialchemie und Laborsystemen.

    Merck Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.05.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +3,77 % konnte die Merck Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Merck Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -32,76 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 127,35, mit einem Plus von +3,77 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Merck in den letzten drei Monaten Verluste von -0,43 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die Merck Aktie damit um +4,73 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,24 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Merck auf +4,09 %.

    Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,16 % geändert.

    Merck Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,73 %
    1 Monat +8,24 %
    3 Monate -0,43 %
    1 Jahr +8,57 %
    Stand: 21.05.2026, 21:00 Uhr

    Informationen zur Merck Aktie

    Es gibt 129 Mio. Merck Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,41 Mrd.EUR € wert.

    DAX schwächelt, Nebenwerte glänzen: Diese Aktien stechen heute heraus


    Die Börsen zeigen sich heute launisch: Während der DAX schwächelt, legen SDAX und TecDAX zu – und an der Wall Street sorgen starke Ausreißer für zusätzliche Spannung.

    Aktien mit extremer Performance im DAX am 21.05.2026


    Top- und Flop-Aktien am 21.05.2026 im DAX.

    Merck KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution


    EQS Voting Rights Announcement: Merck KGaA Merck KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 21.05.2026 / 14:19 CET/CEST Dissemination of a Voting …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Bayer, Novartis und Co.

    Bayer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,53 %. Novartis notiert im Plus, mit +1,29 %. Pfizer notiert im Plus, mit +0,56 %. Sanofi legt um +1,73 % zu Roche Holding notiert im Plus, mit +1,87 %.

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    Ob die Merck Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Merck Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Merck

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    ISIN:DE0006599905WKN:659990
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