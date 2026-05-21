Ölpreise drehen deutlich ins Minus - Hoffnung auf Lösung im Iran-Krieg
- Ölpreise drehten im Verlauf deutlich ins Minus
- Brent fiel um rund zwei Prozent auf 102,66 Dollar
- Hoffnungen auf Einigung im Iran schwächten sich
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag im Handelsverlauf deutlich ins Minus gedreht. Nach spürbaren Gewinnen im europäischen Nachmittagshandel fiel der Preis für ein Barrel (159 Liter) der globalen Referenzsorte Brent zur Lieferung im Juli zuletzt um gut zwei Prozent auf 102,66 US-Dollar. Das Tageshoch hatte bei etwas über 109 Dollar gelegen.
Nachdem zunächst Hoffnungen auf eine Einigung zum Ende des Iran-Kriegs kleiner geworden seien, gab es Marktteilnehmern zufolge anschließend einen entsprechenden Meinungsumschwung. Belastbare Neuigkeiten gab es allerdings nicht./he/gl
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Alles was heute über Iran geschrieben wurde von US Nachrichtenagenturen ist Quatsch. Ich habe iranische Medien mit Übersetzer bemüht, da steht NICHTS, überhaupt nichts von alledem. Ölpreis durch Gelaber gedrückt, um billig einzusteigen und dann kommen die Bomben, so siehts aus. Alles Spekulation, keine Anlageberatung.
Die Begründung ist auch so geil: "Die Befreiung der Schiffe hat so gut geklappt, wir haben deswegen erst einmal aufgehört um die fortgeschrittenen Friedensverhandlungen zu vollenden."
Es geht darum das die US-Märkte nicht abschmieren. Das würde seine Wähler, deren Rente viel mehr auf Aktien basiert als unsere, königlich verärgern.