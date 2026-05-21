Euro steigt dank wieder erwachter Iran-Hoffnungen über 1,16 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag im Handelsverlauf von wiederbelebten Hoffnungen auf eine Verhandlungslösung im Iran-Krieg profitiert. Dies sorgte auch für etwas Entspannung bei den Ölpreisen.

In New York kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,1614 US-Dollar. Davor war sie auch angesichts enttäuschender Daten zur Unternehmensstimmung in der Eurozone zeitweise unter 1,16 Dollar gesunken. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1599 (Mittwoch: 1,1600) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,8621 (0,8620) Euro gekostet.