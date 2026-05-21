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    DeepL-Chef wird trotz großem Jobabbau 'Gründer des Jahres'

    Für Sie zusammengefasst
    • DeepL-Chef entließ ein Viertel der Belegschaft
    • Kutylowski begründete den Abbau mit Fokus auf KI
    • DeepL im harten Wettbewerb mit Google und Microsoft
    DeepL-Chef wird trotz großem Jobabbau 'Gründer des Jahres'
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Chef des Kölner KI-Startup DeepL musste Anfang Mai jede vierte Stelle im Unternehmen streichen und wurde nun trotzdem bei den "German Startup Awards" als "Gründer des Jahres" ausgezeichnet. Jarek Kutylowski habe mit DeepL eine intelligente KI-basierte Übersetzungslösung geschaffen, die Menschen weltweit eine einfache und präzise Verständigung über Sprachgrenzen hinweg ermögliche, heißt es in der Begründung des Startup-Verbandes.

    Kutylowski hatte Anfang Mai angekündigt, die Belegschaft von DeepL um etwa 250 Stellen zu reduzieren. Um effektiv mit KI zu arbeiten, seien kleinere, wirkungsvollere Teams mit einem schärferen Fokus und klareren Zuständigkeiten erforderlich, begründete der Firmengründer seine Entscheidung. DeepL steht im harten Wettbewerb mit US-Konzernen wie Google , Microsoft und OpenAI.

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    Als Gründerin des Jahres wurde Julie Lepique (Berlin) ausgezeichnet. Die Gründerin und Chefin der Plattform femtasy habe "mit ihrem Unternehmen als internationale First Moverin eine neue Content-Kategorie im Bereich Audio-Erotik geschaffen".

    "Roter Teppich für Start-ups"

    Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) unterstrich auf der Galafeier im Palais am Funkturm die große Bedeutung von Start-ups für den Standort Deutschland: "Ohne Innovationsfähigkeit und ohne Wettbewerbsfähigkeit geht es in unserem Land nicht. Das sind Werte, für die sie mit ihrer ganzen Leidenschaft stehen", sagte der Kanzler vor rund 600 Vertretern der Start-up-Szene. Der Staat sollte Start-ups den roten Teppich ausrollen. "Wir haben damit in der Bundesregierung begonnen, das zu tun."

    Der Kanzler setzte sich dafür ein, die Arbeitnehmer über die Finanzmärkte an der Wertschöpfung der Volkswirtschaft stärker zu beteiligen. "Auf den Sparbüchern und Sichteinlagen liegen rund drei Billionen Euro. Da gehören sie nicht hin. Sie gehören in den Kreislauf unserer Volkswirtschaft."/chd/DP/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 362,1 auf Lang & Schwarz (21. Mai 2026, 22:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um +4,56 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,35 %.

    Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,68 Bil..

    Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8600 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 566,88USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 510,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 640,00USD was eine Bandbreite von +40,76 %/+76,64 % bedeutet.




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