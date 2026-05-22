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    Neue Osnabrücker Zeitung / Wirtschaftsweiser Truger rechnet mit ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Truger erwartet unvermeidliche Steuererhöhungen
    • Mehrwertsteuerprobe traf Geringverdiener ungerecht
    • Haushaltslücke wächst durch Zins und Verteidigung
    OTS - Neue Osnabrücker Zeitung / Wirtschaftsweiser Truger rechnet mit ...
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    Wirtschaftsweiser Truger rechnet mit Steuererhöhungen: "Nur eine Frage der Zeit" / Wirtschaftsweiser warnt vor unfairen Belastungen - Truger: Haushaltslücke wächst durch Verteidigungsausgaben
    Osnabrück (ots) - Der Wirtschaftsweise Achim Truger rechnet mit unumgänglichen Steuererhöhungen zur Finanzierung der gestiegenen Staatsausgaben. Erste Anzeichen dafür habe es bereits gegeben.

    "Im Grunde sollte jeder wissen, dass Steuererhöhungen nur eine Frage der Zeit sind. Daran wird mittelfristig kein Weg vorbeiführen", sagte Truger im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz). "Die Regierung hat mit der Debatte um die Mehrwertsteuererhöhung schon einen Versuchsballon gestartet. Der kam gar nicht gut an und wäre vor allem für Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen ungerecht gewesen", so der Ökonom.

    Insbesondere die Ausgaben für Zinsen, Verteidigung und Infrastruktur seien gestiegen. Gleichzeitig verzichtet die Bundesregierung auf weitere Schulden. Ohne "ein Wirtschaftswunder" werde die Haushaltslücke so groß, dass sie nur noch über höhere Steuern gestopft werden könne.

    Pressekontakt:

    Neue Osnabrücker Zeitung
    Redaktion

    Telefon: +49(0)541/310 207

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58964/6279658 OTS: Neue Osnabrücker Zeitung





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