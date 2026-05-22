Nel ASA, Plug Power und A.H.T. Syngas: Welche Cleantech-Energy-Aktie leuchtet am hellsten? Der Sektor der erneuerbaren Energien erlebt im Jahr 2026, vor allem in den letzten Wochen, ein starkes Comeback auf dem Kurszettel. Allerdings ringen die einstigen Überflieger der Wasserstoffbranche Nel und Plug auch jetzt schon wieder mit den hohen …



