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    Nel ASA, Plug Power und A.H.T. Syngas: Welche Cleantech-Energy-Aktie leuchtet am hellsten?

    Der Sektor der erneuerbaren Energien erlebt im Jahr 2026, vor allem in den letzten Wochen, ein starkes Comeback auf dem Kurszettel. Allerdings ringen die einstigen Überflieger der Wasserstoffbranche Nel und Plug auch jetzt schon wieder mit den hohen …

    Nel ASA, Plug Power und A.H.T. Syngas: Welche Cleantech-Energy-Aktie leuchtet am hellsten?
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Der Sektor der erneuerbaren Energien erlebt im Jahr 2026, vor allem in den letzten Wochen, ein starkes Comeback auf dem Kurszettel. Allerdings ringen die einstigen Überflieger der Wasserstoffbranche Nel und Plug auch jetzt schon wieder mit den hohen Erwartungen des Marktes und auch den ambitionierten Bewertungen. Wir werfen einen Blick auf den skandinavischen Wasserstoff-Pionier Nel ASA, das US-Schwergewicht Plug Power und den europäischen Anlagenbauer A.H.T. Syngas. Wir beleuchten, ob die Mainstream-Aktien aktuell die besten Renditechancen bieten, oder aber vielleicht doch ein Nischenplayer der Gewinner der grünen Transformation ist? Lesen Sie, welche dieser Unternehmen gerade die Weichen für ein massives Wachstum stellen.

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