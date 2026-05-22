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    Paukenschlag bei Plug Power! Steyr Motors und HPQ Silicon vor kräftigem Wachstum!

    Paukenschlag bei Plug Power. Der Wasserstoffspezialist kommt bei einem Großauftrag endlich voran. Nur über Aufträge wie diesen kann es wohl gelingen, endlich profitabel zu werden und die sportliche Bewertung zu rechtfertigen. Während Plug Power auf …

    Paukenschlag bei Plug Power! Steyr Motors und HPQ Silicon vor kräftigem Wachstum!
    Foto: esg-aktien.de
    Paukenschlag bei Plug Power. Der Wasserstoffspezialist kommt bei einem Großauftrag endlich voran. Nur über Aufträge wie diesen kann es wohl gelingen, endlich profitabel zu werden und die sportliche Bewertung zu rechtfertigen. Während Plug Power auf Elektrolyse setzt, will HPQ Silicon die Wasserstoffproduktion durch Hydrolyse revolutionieren. Und dies ist nicht der einzige Wachstumstreiber des Unternehmens. Auch bei Batterien will man durch neue Komponenten die Leistungsfähigkeit auf ein neues Level heben. Tests in Drohnen überzeugen bereits und Experten nennen es "die stille Batterie-Revolution". Überzeugt hat die Aktie von Steyr Motors im Abverkauf des Rüstungssektors mit relativer Stärke. Gestern sprang die Aktie dann um rund 7 % nach oben. Analysten sehen noch deutlich mehr Kurspotenzial für den Anbieter von Spezialmotoren.

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