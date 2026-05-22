Paukenschlag bei Plug Power! Steyr Motors und HPQ Silicon vor kräftigem Wachstum! Paukenschlag bei Plug Power. Der Wasserstoffspezialist kommt bei einem Großauftrag endlich voran. Nur über Aufträge wie diesen kann es wohl gelingen, endlich profitabel zu werden und die sportliche Bewertung zu rechtfertigen. Während Plug Power auf …



