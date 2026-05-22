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    RAUS aus der Renk-Aktie? Standard Lithium oder Globex Mining nach der Korrektur kaufen?

    Aufregung bei Renk! Der Großaktionär KNDS hat überraschend Kasse gemacht. Der Verkauf von rund 5 % an Renk hat rund 269 Mio. EUR eingebracht. Analysten halten die Begründung für wenig plausibel. Will KNDS künftig vielleicht weniger Landsysteme …

    RAUS aus der Renk-Aktie? Standard Lithium oder Globex Mining nach der Korrektur kaufen?
    Foto: esg-aktien.de
    Aufregung bei Renk! Der Großaktionär KNDS hat überraschend Kasse gemacht. Der Verkauf von rund 5 % an Renk hat rund 269 Mio. EUR eingebracht. Analysten halten die Begründung für wenig plausibel. Will KNDS künftig vielleicht weniger Landsysteme entwickeln? Ein Grund zur Panik besteht aus Sicht der Experten allerdings nicht. Gründe, um die Aktie von Globex Mining zu kaufen, gibt es einige. Nach der Korrektur erscheint die Aktie des Rohstoffinkubators günstig zu sein. Wer risikoreduziert in die lukrative Rohstoffexploration investieren will, sollte genau hinsehen. Dass einzelne Explorer riskant sind, zeigt die Entwicklung bei Standard Lithium. Während die Globex-Aktie im laufenden Jahr 20 % gestiegen ist, steht Standard Lithium bei minus 20 %. Bringt der aktuelle Newsflow die Wende?

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    RAUS aus der Renk-Aktie? Standard Lithium oder Globex Mining nach der Korrektur kaufen? Aufregung bei Renk! Der Großaktionär KNDS hat überraschend Kasse gemacht. Der Verkauf von rund 5 % an Renk hat rund 269 Mio. EUR eingebracht. Analysten halten die Begründung für wenig plausibel. Will KNDS künftig vielleicht weniger Landsysteme …
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