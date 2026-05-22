RAUS aus der Renk-Aktie? Standard Lithium oder Globex Mining nach der Korrektur kaufen? Aufregung bei Renk! Der Großaktionär KNDS hat überraschend Kasse gemacht. Der Verkauf von rund 5 % an Renk hat rund 269 Mio. EUR eingebracht. Analysten halten die Begründung für wenig plausibel. Will KNDS künftig vielleicht weniger Landsysteme …



