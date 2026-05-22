Reformen für Apotheken und Kindergeld im Bundestag
- Apothekenreform ermöglicht Vorsorge und Impfungen
- Apotheken können im Einzelfall Medikamente abgeben
- Automatische Kindergeldauszahlung in Stufen geplant
BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag stimmt am Freitag über eine Apothekenreform der schwarz-roten Koalition ab. Die Gesetzespläne von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) sehen vor, zusätzliche Leistungen für Patienten zu ermöglichen - etwa Vorsorge-Angebote und Impfungen nicht nur gegen Grippe und Corona. Apotheken sollen in bestimmten Fällen verschreibungspflichtige Medikamente direkt abgeben können, ohne dass ein ärztliches Rezept vorliegt. Geplant sind auch verschiedene Lockerungen bei Vorschriften für den Apothekenbetrieb.
Ins Parlament eingebracht wird ein Gesetzentwurf von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) mit deutlichen Vereinfachungen beim Kindergeld. Ziel ist eine automatische Auszahlung ohne Antrag. Eingeführt werden soll das neue Verfahren schrittweise und zunächst für einfachere Fälle. Das Kindergeld beträgt aktuell unabhängig vom Einkommen 259 Euro pro Monat und Kind./sam/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie
Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,81 % und einem Kurs von 7,268 auf Lang & Schwarz (21. Mai 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um -3,07 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,79 %.
Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 935,91 Mio..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 77,89EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 53,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 99,00EUR was eine Bandbreite von +16,53 %/+117,68 % bedeutet.
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