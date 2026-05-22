TAGESVORSCHAU
Termine am 22. Mai 2026
- Schweizer Q1-Zahlen und mehrere Hauptversammlungen
- Wichtige deutsche Konjunkturdaten BIP und Konsum
- Energieministerkonferenz Norderney und NATO-Treffen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 22. Mai
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TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 CHE: Julius Bär, Q1-Umsatz
07:30 CHE: Richemont, Jahreszahlen
08:00 CHE: Transocean, Hauptversammlung
09:00 FRA: Michelin, Hauptversammlung
10:00 DEU: Cherry SE, außerordentliche Hauptversammlung 10:00 DEU: Fresenius, Hauptversammlung
10:00 DEU: Hensoldt AG, Hauptversammlung
10:00 DEU: Grammer, Hauptversammlung
10:00 FRA: Atos, Hauptversammlung
10:00 FRA: Carrefour, Hauptversammlung
11:00 DEU: BarmeniaGothaer AG, Bilanz-Pk (online), Wuppertal 11:00 DEU: Jost Werke, Hauptversammlung
11:00 DEU: Dürr AG, Hauptversammlung
18:00 USA: Allstate, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: Verbraucherpreise 4/26
08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 4/26
08:00 DEU: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)
08:00 DEU: Staatsausgaben Q1/26
08:00 DEU: Privatkonsum Q1/26
08:45 FRA: Geschäftsklima 5/26
08:45 FRA: Produzentenvertrauen 5/26
10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 5/26
15:00 BEL: Geschäftsklima 5/26
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 5/26 (endgültig)
SONSTIGE TERMINE
DEU: Dritter und letzter Tag Energieministerkonferenz, Norderney
BEL: Treffen der EU-Handelsminister, Brüssel
SWE: Nato-Außenministertreffen (zweiter und letzter Tag), Helsingborg °
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