WOCHENVORSCHAU
Termine bis 4. Juni 2026
- Zahlreiche Hauptversammlungen und Quartalszahlen
- Wichtige Konjunkturdaten BIP und Verbraucherpreise
- Internationale Treffen von Ministern und NATO in Europa
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 4. Juni
^
--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 22. MAI
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 CHE: Julius Bär, Q1-Umsatz
07:30 CHE: Richemont, Jahreszahlen
08:00 CHE: Transocean, Hauptversammlung
09:00 FRA: Michelin, Hauptversammlung
10:00 DEU: Cherry SE, außerordentliche Hauptversammlung 10:00 DEU: Fresenius, Hauptversammlung
10:00 DEU: Hensoldt AG, Hauptversammlung
10:00 DEU: Grammer, Hauptversammlung
10:00 FRA: Atos, Hauptversammlung
10:00 FRA: Carrefour, Hauptversammlung
11:00 DEU: BarmeniaGothaer AG, Bilanz-Pk (online), Wuppertal 11:00 DEU: Jost Werke, Hauptversammlung
11:00 DEU: Dürr AG, Hauptversammlung
18:00 USA: Allstate, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: Verbraucherpreise 4/26
08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 4/26
08:00 DEU: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)
08:00 DEU: Staatsausgaben Q1/26
08:00 DEU: Privatkonsum Q1/26
08:45 FRA: Geschäftsklima 5/26
08:45 FRA: Produzentenvertrauen 5/26
10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 5/26
15:00 BEL: Geschäftsklima 5/26
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 5/26 (endgültig)
SONSTIGE TERMINE
DEU: Dritter und letzter Tag Energieministerkonferenz, Norderney
BEL: Treffen der EU-Handelsminister, Brüssel
SWE: Nato-Außenministertreffen (zweiter und letzter Tag), Helsingborg
--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 25. MAI
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 FIN: Erzeugerpreise 4/26
09:30 POL: Einzelhandelsumsatz 4/26
14:30 USA: CFNA-Index 4/26
HINWEIS
DEU: Pfingstmontag, Feiertag, Börse geöffnet
USA: Feiertag, Börse geschlossen
--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 26. MAI
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 GBR: Kingfisher, Q1-Umsatz
10:00 DEU: Sparkassenverband Rheinland-Pfalz, Bilanz-Pk, Mainz 15:00 USA: Merck & Co, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 JPN: CI-Index Frühindikatoren 3/26 (endgültig)
08:00 SWE: Erzeugerpreise 4/26
09:30 POL: Arbeitslosenquote 4/26
14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
14:15 USA: ADP Beschäftigung
15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 3/26
16:00 USA: Verbrauchervertrauen 5/26
16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 5/26
SONSTIGE TERMINE
BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel
--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 27. MAI
TERMINE UNTERNEHMEN
06:45 LUX: Aroundtown, Q1-Zahlen
08:00 DEU: Verve Group, Q1-Zahlen
09:00 FRA: Accor, Hauptversammlung
10:00 DEU: LEG Immobilien, Hauptversammlung
10:00 DEU: CTS Eventim, Hauptversammlung
10:00 DEU: Elmos Semiconductor, Hauptversammlung
10:00 DEU: Rhön-Klinikum, Hauptversammlung
10:00 AUT: OMV, Hauptversammlung
10:00 SWE: Electrolux, Hauptversammlung
10:30 DEU: Energiekontor, Hauptversammlung
11:00 CHE: STMicroelectronics, Hauptversammlung
13:30 USA: Abercrombie & Fitch, Q1-Zahlen
14:30 FRA: Capgemini, Kapitalmarkttag
15:00 USA: Chevron Corporation, Hauptversammlung
16:00 FRA: Societe Generale, Hauptversammlung (und außerordentliche) 16:30 USA: Exxon Mobil, Hauptversammlung
19:00 USA: Meta, Hauptversammlung
22:00 USA: HP Inc., Q2-Zahlen
22:00 USA: Salesforce, Q1-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Tonies, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
DEU: DIW-Konjunkturbarometer
06:00 EUR: Acea, Kfz-Zulassungen 4/26
07:00 FIN: Arbeitslosenquote 4/26
08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 5/26
16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 5/26
18:00 RUS: Industrieproduktion 4/26
SONSTIGE TERMINE
CYP: Informelles Treffen der Außenminister der EU-Staaten (Gymnich-Treffen) - Auftakt-Abendessen, Lemesos
--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 28. MAI
TERMINE UNTERNEHMEN
09:00 NLD: Adyen, Hauptversammlung
10:00 DEU: Kion, Hauptversammlung
10:00 DEU: Springer Nature AG & Co KGaA, Hauptversammlung 10:00 DEU: Deutsche Bank, Hauptversammlung, Frankfurt/M. 10:30 DEU: Otto Group, Online-Bilanzpressekonferenz, Hamburg 11:00 DEU: Amadeus Fire, Hauptversammlung
12:00 CHE: Glencore, Hauptversammlung
13:00 USA: Best Buy, Q1-Zahlen
15:00 FRA: Kering, Hauptversammlung
17:45 DEU: CTS Eventim, Q1-Zahlen
20:30 USA: Salesforce, Hauptversammlung
22:00 USA: Dell, Q1-Zahlen
22:15 USA: Costco Wholesale, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
DEU: ifo-Geschäftsklima Ostdeutschland
08:00 NOR: BIP Q1/26
08:45 FRA: Erzeugerpreise 4/26
09:00 SWE: Wirtschaftstendenz 5/26
09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 4/26
10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 5/26
10:00 ITA: Produzentenvertrauen 5/26
11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 5/26
11:00 EUR: Industrievertrauen 5/26
11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 5/26 (endgültig)
11:30 BEL. Verbraucherpreise 5/26
12:00 ITA: Erzeugerpreise 4/26
14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 4/26
14:30 USA: Realeinkommen 4/26
14:30 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 4/26 (vorläufig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA. BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)
16:00 USA. Neubauverkäufe 4/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Verkündungstermin im Fall der Schadenersatz-Sammelklage der Verbraucherzentrale Hessen gegen den Stromanbieter Stromio (Az. I-2 MK 1/22), Hamm
BEL: Treffen der EU-Minister zu Binnenmarkt und zur Industrie, Brüssel
CYP: Informelles Treffen der Außenminister der EU-Staaten (Gymnich-Treffen), Lemesos
--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 29. MAI
TERMINE UNTERNEHMEN
08:30 DEU: Chemieverband VCI, Bericht zum ersten Quartal, Frankfurt/M. 10:00 DEU: Bet-at-Home.com, Hauptversammlung
10:30 ESP: Iberdrola, Hauptversammlung
14:00 FRA: Totalenergies, Hauptversammlung
15:00 IRL: Flutter Entertainment, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 5/26
01:30 JPN: Arbeitslosenquote 4/26
01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 4/26
01:50 JPN: Industrieproduktion 4/26 (vorläufig)
07:00 FIN: BIP Q1/26
08:00 NOR: Arbeitslosenquote 5/26
08:00 SWE: BIP Q1/26
08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 4/26
08:00 DNK: Arbeitslosenquote 4/26
08:45 FRA: Konsumausgaben 4/26
08:45 FRA: Verbraucherpreise 5/26 (vorläufig)
08:45 FRA: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)
09:00 CZS: BIP Q1/26 (1. Veröffentlichung)
09:00 ESP: Verbraucherpreise 5/26 (vorläufig)
09:30 POL: Verbraucherpreise 5/26 (vorläufig)
09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 5/26
10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 5/26 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 4/26
11:00 BEL: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)
11:00 ITA: Verbraucherpreise 5/26 (1. Veröffentlichung) 12:00 IRL: Verbraucherpreise 5/26 (1. Veröffentlichung) 12:00 PRT: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung(
12:00 PRT: Verbraucherpreise 5/26 (1. Veröffentlichung) 12:00 ITA: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)
14:00 DEU: Verbraucherpreise 5/26 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 4/26 (vorläufig)
15:45 USA: MNI Chicago PMI 5/26
SONSTIGE TERMINE
LTU: Frühjahrstagung der Parlamentarischen Versammlung der Nato, Vilnius
SGP: Sicherheitskonferenz Shangri-La-Dialog, Singapur
Hunderte Minister, Militärs und Experten aus aller Welt diskutieren über aktuelle Bedrohungslagen. Veranstalter ist das Internationale Institut für Strategische Studien (IISS).
--------------------------------------------------------------------------------------- SONNTAG, DEN 31. MAI
TERMINE KONJUNKTUR
03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26
--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 1. JUNI
TERMINE UNTERNEHMEN
10:00 DEU: Friedrich Vorwerk, Hauptversammlung
13:30 DEU: Basler, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Investitionen Q1/26
02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26
09:00 CHE: BIP Q1/26
09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung) 09:30 POL: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)
09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26
09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: Geldmenge M3 4/26
10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung) 11:00 BEL: Arbeitslosenquote 4/26
12:00 PRT: Industrieproduktion 4/26
15:45 USA. S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 5/26
16:00 USA: Bauinvestitionen 4/26
SONSTIGE TERMINE
CHE: Jahreskonferenz der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), Genf
--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 3. JUNI
TERMINE UNTERNEHMEN
08:30 DEU: flatexDegiro, Umsatz 5/26
09:00 DEU: Ströer, Hauptversammlung
10:00 DEU: Adesso, Hauptversammlung
10:00 DEU: Cewe, Hauptversammlung
10:00 DEU: DWS, Hauptversammlung
10:00 DEU: Evonik, Hauptversammlung
10:00 DEU: Gerresheimer, Hauptversammlung
10:00 DEU: Hamborner REIT, Hauptversammlung
10:00 DEU: Instone Real Estate, Hauptversammlung
10:00 DEU: Leifheit, Hauptversammlung
10:00 DEU: MBB, Hauptversammlung
10:00 DEU: Procredit, Hauptversammlung
10:00 DEU: Suss, Hauptversammlung
10:00 DEU: Salzgitter, Hauptversammlung
10:30 DEU: Indus, Hauptversammlung
DEU: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), Neuzulassungszahlen 5/26
TERMINE KONJUNKTUR
03:45 CHN: RatingDog Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 09:15 SPA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26
09:45 ITA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26
09:50 FRA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 4/26
13:00 USA: MBY Hypothekenanträge
14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 5/26
15:45 USA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26
16:00 USA: Auftragseingang Industrie 4/26
16:00 USA: ISM-Dienstleistungsindex 5/26
16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 4/26 (2. Veröffentlichung) 20:00 USA: Fed, Beige Book
FRA: OECD veröffentlicht Wirtschaftsausblick
SONSTIGE TERMINE
08:45 DEU: BGH-Verfahren um eine Rückkehrpflicht für Mietwagen, Urteil erwartet
12:30 DEU: Sicherheitskonferenz «State of Security» Kötter GmbH & Co KG Verwaltungsdienstleistungen zum Thema Unternehmensschutz im Zeitalter von KI
DEU: 72. Jahrestagung des Deutschen Forstvereins
--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 4. JUNI
TERMINE UNTERNEHMEN
10:00 DEU: Auto1, Hauptversammlung
10:00 DEU: LPKF, Hautversammlung
DEU: mwb fairtrade Wertpapierhandel, Jahreszahlen
DEU: Mühlbauer Holding, Jahreszahlen
TERMINE KONJUNKTUR
09:00 SPA: Industrieproduktion 4/26
09:30 DEU: Einkaufsmanagerindex Bausektor 5/26
10:00 GBR: Einkaufsmanagerindex Bausektor 5/26
11:00 EUR: Einzelhandel 4/26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
14:30 USA: Produktivität Q1 (2. Veröffentlichung)
SONSTIGE TERMINE
---
--------------------------------------------------------------------------------------- °
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi