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    Starke Zahlen

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    Zoom überrascht mit KI-Schub – Aktie springt nachbörslich an

    Zoom hebt die Latte: Der Umsatz soll stärker wachsen als gedacht. Zudem hat sich die Zahl der zahlenden Nutzer von Zooms KI-Tools fast verdreifacht. Die Aktie steigt nach Börsenschluss um mehr als 8 Prozent.

    Starke Zahlen - Zoom überrascht mit KI-Schub – Aktie springt nachbörslich an
    Foto: SOPA Images - Sipa USA

    Zoom meldet sich mit einem Ausrufezeichen zurück. Der einstige Pandemie-Star zeigt, dass er aus Videokonferenzen inzwischen mehr machen will: ein breiteres Büro-Ökosystem mit Telefonie, Contact-Center-Software und KI-Funktionen.

    Für das Geschäftsjahr bis Januar 2027 stellt Zoom nun Erlöse von bis zu 5,09 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Das liegt knapp über der bisherigen Obergrenze von 5,08 Milliarden US-Dollar sowie über der durchschnittlichen Analystenschätzung von 5,07 Milliarden US-Dollar. 

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    Die Zahl der zahlenden Nutzer von Zooms "AI Companion" hat sich im Vergleich zum Vorjahresquartal nahezu verdreifacht. Genau das ist für Anleger entscheidend: Zoom versucht, sich vom reinen Videokonferenzanbieter zu einem Produktivitätspaket für Unternehmen zu wandeln.

    Auch im abgelaufenen Quartal übertraf Zoom die Erwartungen. Der Umsatz stieg um 5,5 Prozent auf 1,24 Milliarden US-Dollar und lag damit über den geschätzten 1,22 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn erreichte 1,55 US-Dollar je Aktie.

    Die Aktie legte nach Börsenschluss um mehr als 8 Prozent zu, nachdem sie in New York bei 96,75 US-Dollar geschlossen hatte. Seit Jahresbeginn steht bereits ein Plus von 16  Prozent zu Buche, während viele Softwarewerte unter Druck geraten sind.

    Ganz ohne Makel sind die Zahlen jedoch nicht. So stieg die monatliche Kündigungsrate bei Einzelkunden und kleinen Unternehmen von 2,9 auf 3 Prozent. Doch dieser Bereich wird für Zoom immer kleiner, während größere Firmenkunden immer wichtiger werden.

    Hinzu kommt ein zusätzlicher KI-Faktor: Laut dem Citigroup-Analysten Tyler Radke profitiert Zoom auch von seiner Beteiligung am KI-Start-up Anthropic. Für Anleger bleibt somit die Frage: Ist Zoom nur ein alter Corona-Gewinner – oder wird hier gerade die nächste KI-Softwarestory unterschätzt?

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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