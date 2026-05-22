Prognose
Iran-Krieg lässt Düngemittelpreise rasant steigen
- Düngemittelpreise weltweit über 30 Prozent steigen
- Harnstoffpreis steigt durch Blockade der Straße
- EU deckt nur 10 bis 20 Prozent des Stickstoffs
OXFORD (dpa-AFX) - Das britische Beratungsunternehmen Oxford Economics erwartet wegen des Iran-Kriegs deutlich steigende Düngemittelpreise. Weltweit dürften sie um mehr als 30 Prozent im Vergleich zu 2025 zulegen, wie Oxford Economics mitteilte. Vor allem die Preissteigerungen des nachgefragten Düngers Harnstoff tragen demnach zu dem Anstieg bei. Hintergrund ist die anhaltende Blockade der Straße von Hormus, durch die Düngemittel wie Harnstoff verschifft werden.
Nach Angaben der UN-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft, kurz FAO, werden im Jahr gewöhnlich 20 bis 30 Prozent der international gehandelten Düngemittelprodukte durch die Meerenge transportiert. Die Golfregion ist wichtig für die Versorgung, weil dort Gas und weitere Vorprodukte für die Düngemittelerzeugung wie Schwefel reichlich vorhanden sind.
Oxford Economics: Konkurrenz um Düngemittelvorräte
Oxford Economics zufolge ist die Europäische Union auf Importe angewiesen, um Düngemittel produzieren zu können. Der Anteil der heimischen Produktion am verbrauchten Stickstoffdünger, darunter fällt auch Harnstoff, liegt der Analyse zufolge zwischen 10 und 20 Prozent.
Die EU werde mit anderen Akteuren auf dem Weltmarkt um die schwindenden Düngemittelvorräte konkurrieren müssen, heißt es von Oxford Economics. Auf Importe aus dem Nahen Osten sei Europa - anders als etwa Australien, Thailand und Brasilien - aber nicht angewiesen./lkm/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur K+S Aktie
Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 14,58 auf Lang & Schwarz (21. Mai 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der K+S Aktie um -4,64 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,29 %.
Die Marktkapitalisierung von K+S bezifferte sich zuletzt auf 2,62 Mrd..
K+S zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,429EUR. Von den letzten 7 Analysten der K+S Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 15,000EUR was eine Bandbreite von -31,72 %/+2,42 % bedeutet.
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War das nicht mal so das die hälfte
Was hätte K+S davon sich zum Spielball der unfähigen Politik machen zu lassen? oder ist das jetzt die Retourkutsche für die politisch geförderte Abwehr der Übernahme unter dem Sonnenkönig? Egal wie, damals war die Abwehr schlecht für den K+S Kurs und so wird auch eine Handelsbeschränkung für Bethune in Richtung USA auf den Kurs drücken, der ja noch sehr weit weg ist vom fair Value (60+) des halluzinierenden Sonnenkönigs.