Edisun Power kündigt Übernahmekommissions-Entscheid an
Die Übernahmekommission prüft das Opting-out-Gesuch der Edisun Power Europe AG und legt fest, unter welchen Bedingungen die Klausel übernahmerechtlich zulässig ist.
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- Die Übernahmekommission hat in Verfügung 934/01 vom 18. Mai 2026 festgestellt, dass es um das Gesuch der Edisun Power Europe AG zur Feststellung der Gültigkeit einer Opting‑out‑Klausel geht (Mitteilung veröffentlicht 22.05.2026).
- Die Opting‑out‑Bestimmung wird als übernahmerechtlich gültig erachtet, sofern die Anforderungen an Transparenz und die Zustimmung der Aktionäre gemäss den Zusicherungen im angepassten Gesuch vom 4. Mai 2026 erfüllt werden.
- Bei der Abstimmung über die Einführung der Opting‑out‑Klausel gelten alle bestehenden Aktionäre (mit Ausnahme der Smartenergy Invest AG und Horst H. Mahmoudi als alleinigem wirtschaftlich Berechtigten) als Minderheitsaktionäre; deren Stimmen werden bei der Ermittlung der Zustimmung der Mehrheit der Minderheit mitzählen.
- Edisun Power AG muss allenfalls eine Stellungnahme des Verwaltungsrats, das Dispositiv der Verfügung sowie den Hinweis auf das Einsprache‑recht der qualifizierten Aktionäre (Art. 6 und 7 UEV) veröffentlichen.
- Die Verfügung wird nach der Veröffentlichung durch Edisun auf der Website der Übernahmekommission publiziert; die Gebühr zu Lasten von Edisun beträgt CHF 30'000.
- Qualifizierte Aktionäre (mind. 3 % der Stimmrechte) können binnen fünf Börsentagen nach Publikation der Verfügung Einsprache erheben; die Einsprache muss Antrag, summarische Begründung und Nachweis der Beteiligung gemäss Art. 56 UEV enthalten.
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