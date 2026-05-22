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    Ergebnis: Interim-Management-Report Q1 2026: Erfolge und Ausblick

    Rekordwerte bei Vermögen, Erträgen und Kapitalstärke prägen das erste Drittel 2026. Disziplinierte Kostenkontrolle und neue Führungskräfte treiben das profitable Wachstum voran.

    Ergebnis: Interim-Management-Report Q1 2026: Erfolge und Ausblick
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com
    • Die verwalteten Vermögen (AuM) stiegen auf einen Rekordwert von CHF 528 Mrd., unterstützt durch starke Aktienmarktperformance und Netto-Neugeldzuflüsse von CHF 3 Mrd.
    • Der Betriebsertrag erreichte in den ersten vier Monaten 2026 ein Allzeithoch, getrieben durch ausserordentlich hohe aktivitätsabhängige Erträge und Kundenaktivität.
    • Die Bruttomarge erhöhte sich auf 90 Basispunkte, die Cost/Income Ratio verbesserte sich auf 62%, und die Vorsteuermarge stieg auf 32 Basispunkte, was auf Kostendisziplin und erhöhte Aktivität zurückzuführen ist.
    • Die Kapitalausstattung der Gruppe ist stark, mit einer CET1-Kapitalquote von 18.1% (Ende 2025: 17.4%) und einer Gesamtkapitalquote von 24.0%, deutlich über regulatorischen Mindestanforderungen.
    • Die Gruppe rechnet für das erste Halbjahr 2026 mit einem Gewinn, der deutlich über dem des ersten Halbjahres 2025 liegen dürfte, trotz einer Abschwächung der Kundenaktivität im April.
    • Die Geschäftsleitung wurde durch die Ernennung von Thomas Frauenlob und Rajesh Manwani gestärkt, um das Wachstum und die strategischen Prioritäten weiter zu fördern.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Julius Baer Group ist am 21.07.2026.


    Julius Baer Group

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    ISIN:CH0102484968WKN:A0YBDU
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