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    WDH/DAX-FLASH

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    Starker Start erwartet - Wieder Hoffnung auf Nahost-Einigung

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax startet stark, Indikation über 24.900 Punkten
    • Hoffnung auf Einigung USA und Iran trotz Uranstreit
    • Verfrühte Friedenshoffnungen und niedrige Umsätze
    WDH/DAX-FLASH - Starker Start erwartet - Wieder Hoffnung auf Nahost-Einigung
    Foto: Arne Dedert - dpa

    (Im dritten Satz wurde ein Grammatikfehler entfernt.)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei guten Vorgaben aus Asien zeichnet sich im Dax am Freitag ein starker Start ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 1,1 Prozent höher auf 24.880 Punkte. Im Hoch lag die Indikation sogar über 24.900 Punkten. Damit rücken die runde Marke von 25.000 Punkten und der knapp darüber verlaufende Korrekturtrend seit dem Rekord Mitte Januar wieder in greifbare Nähe.

    An der Börse wird wieder einmal auf eine Einigung zwischen den USA und dem Iran gesetzt - und Frieden im Nahen Osten. "Allerdings liegen beide Länder bei der Frage nach dem angereicherten Uran weiterhin weit auseinander. Auch die vom Iran beabsichtigten Zölle für die Straße von Hormus könnten für komplizierte Diskussionen sorgen", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

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    Er erinnerte aber daran, dass die Friedenshoffnungen der Anleger zuletzt immer wieder enttäuscht wurden. "Die letzten Male war das Einpreisen eines Friedens zwischen den USA und dem Iran jedes Mal verfrüht." Entsprechende Vorsicht zeigten relativ geringe Handelsumsätze wie am Vortag. "Mit der Hoffnung auf Frieden ist auch die Hoffnung auf ein zumindest etwas schnelleres Abebben der aktuellen Inflationswelle verbunden", so Altmann - und damit Entspannung bei den Zinsen./ag/zb

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    ISIN:DE0008469008WKN:846900

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,77 % und einem Kurs von 219,5 auf Nasdaq (22. Mai 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -5,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,11 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,59 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 284,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +23,00 %/+43,50 % bedeutet.




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