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    Lenovo-Aktie knallt hoch: Diese KI-Zahl treibt die Aktie zweistellig hoch

    Lenovo vermeldet Rekordzahlen, die Aktie springt um mehr als 17 Prozent. Besonders interessant ist, dass das KI-Geschäft um 84 Prozent wächst – und der Konzern hat ein gewaltiges Ziel.

    Top-Zahlen - Lenovo-Aktie knallt hoch: Diese KI-Zahl treibt die Aktie zweistellig hoch
    Foto: Huang Jiexian - HPIC

    Lenovo hat die Anleger mit Top-Zahlen überrascht, die weit über das übliche PC-Narrativ hinausgehen. Die Aktie des chinesischen Elektronik- und Computerriesen stieg am Freitag in Hongkong zeitweise um mehr als 17 Prozent. Auslöser hierfür waren Rekordgewinne, ein starkes Umsatzwachstum und ein KI-Geschäft, das plötzlich zum Kurstreiber wird.

    Im März-Quartal erzielte Lenovo einen Umsatz von 21,6 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Plus von 27 Prozent gegenüber dem Vorjahr und ist das höchste Wachstumstempo seit fünf Jahren. Noch spektakulärer fällt der Gewinnsprung aus: Der Nettogewinn stieg auf das Sechsfache und erreichte 521 Millionen US-Dollar. Auch das Gesamtjahr schloss Lenovo mit einem Rekordergebnis ab.

    Der eigentliche Knaller steckt jedoch im KI-Segment. Die KI-bezogenen Erlöse legten im vierten Quartal um 84 Prozent zu und machten bereits mehr als ein Drittel des Konzernumsatzes aus. Dazu zählen PCs und Smartphones mit neuronalen Prozessoren, Server mit Grafikprozessoren sowie Dienstleistungen.

    Damit erhält Lenovo ein neues Börsen-Narrativ: weg vom reinen PC-Hersteller, hin zum Anbieter von KI-Infrastruktur und -Geräten. Im 4. Quartal verteidigte der Konzern zudem seine Position als weltgrößter PC-Anbieter mit einem Marktanteil von 24,4 Prozent.

    CEO Yuanqing Yang will Lenovo innerhalb der nächsten zwei Jahre zu einem Unternehmen mit einem Umsatz von 100 Milliarden US-Dollar machen. Derzeit liegt der Börsenwert bei rund 24 Milliarden US-Dollar. Genau diese Lücke macht die Story für Anleger brisant: Hat der Markt Lenovo als KI-Gewinner unterschätzt?

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Lenovo Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +17,09 % und einem Kurs von 1,699EUR auf Lang & Schwarz (22. Mai 2026, 07:51 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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