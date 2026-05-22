RBC stuft MICROSOFT CORP auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Microsoft nach Treffen mit Investoren auf "Outperform" mit einem Kursziel von 640 US-Dollar belassen. Rishi Jaluria sieht die Wachstumschancen des Softwarekonzerns in einer am Freitag vorliegenden Studie weiterhin positiv. Er glaubt daran, dass die führende Position im Bereich der KI behauptet oder gar ausgebaut wird./rob/ajx/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 19:58 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 19:58 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 419,1USD auf Nasdaq (22. Mai 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Rishi Jaluria

Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 640

Kursziel alt: 640

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

