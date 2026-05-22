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    Retail-Hammer

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    Ross Stores hebt Prognose an: Aktie springt nach Rekordquartal

    Ross Stores überrascht mit Rekordwachstum, hebt die Prognose an – und zieht immer mehr junge Käufer in die Läden. Die Aktie legt nachbörslich kräftig zu. Die Details.

    Retail-Hammer - Ross Stores hebt Prognose an: Aktie springt nach Rekordquartal
    Foto: SOPA Images - Sipa USA

    Der Umsatz der US-amerikanischen Kette von Discountern kletterte im ersten Geschätsquartal 2026 auf 6,01 Milliarden US-Dollar und lag damit deutlich über den erwarteten 5,6 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn je Aktie erreichte 2,02 US-Dollar, während Analysten im Schnitt nur mit 1,71 US-Dollar gerechnet hatten.

    Der eigentliche Knaller steckt aber in den vergleichbaren Umsätzen: Sie stiegen um 17 Prozent – so stark wie noch nie in der Unternehmensgeschichte und fast doppelt so stark wie von der Wall Street erwartet.

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    Auch der Ausblick wurde nach oben geschraubt. Ross rechnet nun für das Gesamtjahr mit einem Plus der vergleichbaren Umsätze von 6 bis 7 Prozent. Zuvor hatte das Unternehmen nur 3 bis 4 Prozent in Aussicht gestellt. Auch beim Gewinn wird Ross optimistischer: Statt 7,02 bis 7,36 US-Dollar je Aktie sollen es nun 7,50 bis 7,74 US-Dollar werden.

    Besonders interessant für Investoren ist die Kundschaft. Laut Management steigen die Besucherzahlen quer durch Einkommensgruppen, Altersklassen und ethnische Gruppen zweistellig. Bei jungen Käufern scheint Ross besonders stark zu punkten. COO Michael Hartshorn sagte, der jüngere Kunde habe sich stark zu Ross hingezogen gefühlt.

    An der Börse kamen die Zahlen gut an. Die Aktie legte nach Börsenschluss zeitweise um 9,6 Prozent zu. Seit Jahresbeginn hat sie bereits rund 21 Prozent gewonnen und damit den S&P 500 deutlich übertroffen. Die große Frage lautet nun: Ist die Aktie nur kurzfristig heiß gelaufen – oder beginnt hier die nächste Retail-Rallye?

    Ross Stores

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    ISIN:US7782961038WKN:870053
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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Ross Stores Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,00 % und einem Kurs von 198EUR auf Tradegate (22. Mai 2026, 07:32 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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