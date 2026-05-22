ANALYSE-FLASH
JPMorgan senkt Evonik auf 'Underweight' - Ziel 14 Euro
- JPMorgan stuft Evonik von Neutral auf Underweight
- Strukturelle Überkapazitäten und Konkurrenz aus Asien
- Kurzfristiger Rückenwind durch Nahostkonflikt schwächer
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Evonik bei unverändertem Kursziel von 14 Euro von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft. "Der Branchen-Blues kehrt wohl zurück", schrieb Chetan Udeshi am Donnerstag nach seiner Analyse des europäischen Chemiesektors. Die Länge des Nahost-Kriegs bleibe zwar schwer einzuschätzen. Jüngste Daten hätten aber bereits gezeigt, dass der kurzfristige Rückenwind durch seine Verwerfungen schwächer ausfallen dürfte als gedacht und wohl auch bereits abflache. Die Anleger dürften also das zweite Quartal nicht allzu hoch hängen, denn ein schwaches zweites Halbjahr und auch 2027 rücken die strukturellen Probleme der Branche wieder in den Fokus: Immense Überkapazitäten und immer stärkere Konkurrenz bei Spezialprodukten aus China und dem Rest Asiens./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 23:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 00:15 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie
Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,85 % und einem Kurs von 16,88 auf Lang & Schwarz (22. Mai 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um -3,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,86 %.
Die Marktkapitalisierung von Evonik Industries bezifferte sich zuletzt auf 7,98 Mrd..
Evonik Industries zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,7600 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,600EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -18,82 %/+15,98 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 14 Euro