JPMorgan senkt Evonik auf 'Underweight' - Ziel 14 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie

Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,85 % und einem Kurs von 16,88 auf Lang & Schwarz (22. Mai 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um -3,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,86 %.

Die Marktkapitalisierung von Evonik Industries bezifferte sich zuletzt auf 7,98 Mrd..

Evonik Industries zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,7600 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,600EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -18,82 %/+15,98 % bedeutet.