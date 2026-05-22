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    Walmart

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    Hier läufts nicht gut!

    Für das erste Quartal 2026 meldete Walmart einen Umsatzanstieg von gut 7,0 Prozent auf 177,8 Mrd. US-Dollar. Das operative Ergebnis verbesserte sich um 5 Prozent auf 7,5 Mrd. US-Dollar, während der Nettogewinn um 19 Prozent auf 5,3 Mrd. US-Dollar zulegte.

    Auch der Ausblick für das zweite Quartal fällt grundsätzlich positiv aus. Walmart rechnet bei konstanten Wechselkursen mit einem Umsatzplus zwischen 4 und 5 Prozent. Das operative Ergebnis soll um 7 bis 10 Prozent steigen. Zudem erwartet der Konzern ein bereinigtes Ergebnis je Aktie zwischen 0,72 und 0,74 US-Dollar. An der Prognose für das Gesamtjahr hält das Unternehmen fest, weist jedoch auf mögliche Belastungen durch höhere Treibstoffkosten hin.

    An der Börse überwiegt derzeit trotzdem die Skepsis. Investoren trennten sich in dieser Woche verstärkt von der Walmart-Aktie. Der Kurs liegt aktuell bei rund 120,50 US-Dollar und damit nicht weit entfernt von den Tiefständen aus dem März. Problematisch ist vor allem die charttechnische Situation: Im Bereich der bisherigen Jahreshochs um 135,00 US-Dollar hat sich ein mögliches Doppelhoch gebildet. Dieses Muster gilt häufig als Warnsignal für eine Trendwende nach unten.

    Noch ist das entscheidende Verkaufssignal allerdings nicht aktiviert. Dafür müsste die Aktie zunächst unter die Marke von 117,45 US-Dollar fallen. In diesem Fall könnten die nächsten Kursziele bei 109,81 US-Dollar und darunter im Bereich des langfristigen Aufwärtstrends um 101,73 US-Dollar liegen.

    Auf der Oberseite müsste die Walmart-Aktie dagegen möglichst schnell über die bisherigen Jahreshochs ausbrechen. Gelingt dies, wäre ein weiterer Anstieg bis zum langfristigen Ziel bei 143,32 US-Dollar möglich.

    Trading-Strategie:

    _____________________________________________________________________

    SHORT

    _____________________________________________________________________

    Stop-Sell-Order : 117,45 US-Dollar

    Kursziele: 109,81/101,73 US-Dollar

    Renditechance via DN1MGU : 95 Prozent

    Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

    _____________________________________________________________________

    Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

    Gewinne eigenständig mitnehmen.

    Walmart Inc. (Wochenchart in US-Dollar)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 122,31 // 125,67 // 130,18 // 135,16 US-Dollar
    Unterstützungen: 118,82 // 117,45 // 113,35 // 109,81 US-Dollar
    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DU22EW Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 1,72 - 1,73 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 102,0123 US-Dollar Basiswert: Walmart Inc.
    KO-Schwelle: 102,0123 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 122,21 US-Dollar
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 6,07 Kurschance:
    http://www.boerse-frankfurt.de
    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DN1MGU Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 1,69 - 1,70 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 141,6472 US-Dollar Basiswert: Walmart Inc.
    KO-Schwelle: 141,6472 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 122,21 US-Dollar
    Laufzeit: Open End Kursziel: 101,73 US-Dollar
    Hebel: 6,17 Kurschance: + 95 Prozent
    http://www.boerse-frankfurt.de

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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    Autor
    Ingmar Königshofen
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    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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    Verfasst von Ingmar Königshofen
    Walmart Hier läufts nicht gut! Für das erste Quartal 2026 meldete Walmart einen Umsatzanstieg von gut 7,0 Prozent auf 177,8 Mrd. US-Dollar. Das operative Ergebnis verbesserte sich um 5 Prozent auf 7,5 Mrd. US-Dollar, während der Nettogewinn um 19 Prozent auf 5,3 Mrd. US-Dollar …
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