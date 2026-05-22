Fantasie durch Quantencomputer

An der Börse sorgte die Nachricht für deutlichen Rückenwind. Die IBM-Aktie konnte ihren laufenden Abwärtstrend zunächst stoppen und drehte kurz vor den Hochs aus dem Jahr 2013 bei 206,22 US-Dollar wieder nach oben. Anschließend sprang der Kurs über die Marke von 242,00 US-Dollar. Gleichzeitig versucht die Aktie nun, einen kleineren Abwärtstrend zu überwinden und damit ein neues Kaufsignal auszulösen.

Insgesamt plant das US-Handelsministerium, rund zwei Milliarden US-Dollar an neun Unternehmen aus der Quantencomputer-Branche zu vergeben. Als Gegenleistung beteiligt sich der Staat direkt an den Firmen. IBM und das Ministerium haben bereits eine Absichtserklärung für den Aufbau einer neuen Fabrik für Quantenchips vorgestellt. Diese soll von einem eigenständigen Unternehmen namens Anderon betrieben werden und mit einer Milliarde Dollar aus dem CHIPS-Programm unterstützt werden.

Trotz des starken Kurssprungs in dieser Woche stehen jedoch noch wichtige Hürden bevor, bevor ein langfristiger Anstieg in Richtung 300,00 US-Dollar möglich wird. Entscheidend sind dabei vor allem der Bereich des 50-Wochen-Durchschnitts sowie die Marke von 255,45 US-Dollar.

Auf der Unterseite würde sich das Bild erst dann deutlich eintrüben, wenn die IBM-Aktie wieder unter die Hochs aus 2013 bei 206,22 US-Dollar fällt. In diesem Fall könnte sich weiteres Rückschlagpotenzial bis zum langfristigen Aufwärtstrend bei 152,09 US-Dollar eröffnen. Da IBM jedoch als wichtiger Akteur im Bereich Künstliche Intelligenz gilt, wird ein solches Szenario derzeit eher nicht erwartet.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 255,45 US-Dollar

Kursziel : 300,00 US-Dollar

Renditechance via DQ6L4N : 120 Prozent

Anlagehorizont : 4 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

IBM Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DQ6L4N Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,52 - 3,53 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 208,5194 US-Dollar Basiswert: IBM Corp. KO-Schwelle: 208,5194 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 248,73 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 300,00 US-Dollar Hebel: 6,08 Kurschance: + 120 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU8MND Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,68 - 3,69 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 291,1382 US-Dollar Basiswert: IBM Corp. KO-Schwelle: 291,1382 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 248,73 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 5,79 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

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Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

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