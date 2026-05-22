Rücksetzer beim Goldpreis jetzt 4.511,36 USD

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USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,60 % 1 Monat -4,81 % 3 Monate -11,89 % 1 Jahr +35,56 %

Mit einem Rückgang vonsteht der Goldpreis bei 4.511,36. Händler sehen kurzfristigen Druck, der die Rally bremst.

Angenommen, Sie hätten vor 3 Jahren 10.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1.971,47USD. Heute steht er bei 4.511,36USD. Das Investment wäre auf 22.883,2USD gewachsen – eine Steigerung von +128,83 %.

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Im wallstreetONLINE-Forum herrscht gemischter Gold-Sentiment: Langfristig bullisch durch den In Gold We Trust-Report (Ziel 8900 USD). Kurzfristig uneinheitlich; Stabilisierung nach Rücksetzern, Intraday-Vola. Fundamental stärken Hongkongs geplantes Gold-Clearing-System bis Juli und mehr Lagerkapazität die Marktstruktur. 14 Tage volatil; Debatte über Gegenreaktion (1100-$-Crash).