Der Hype ist gigantisch: Take-Two-Aktie läuft sich langsam warm!

Zu den kommerziell erfolgreichsten Videospiel-Reihen aller Zeiten gehört Grand Theft Auto, auch bekannt als GTA, das früh auf offene und große Spielwelten gesetzt hat – ein Prinzip, das in den vergangenen Jahren aufgrund immer leistungsfähigerer Gaming-Hardware enorm an Popularität gewonnen hat und Verkaufserfolge garantiert.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Nachdem schon das bereits vor fast 13 Jahren veröffentlichte GTA V kommerziell neue Maßstäbe gesetzt hat, zur finanziell erfolgreichsten Veröffentlichung der Gaming-Geschichte avancierte und Publisher Take-Two noch immer hohe Erlöse aus Ingame-Transaktionen beschert, soll der Nachfolger GTA VI die Messlatte noch einmal höher legen.

Umsatz auch dank Mobile Games über den Erwartungen

Dementsprechend groß war am Donnerstagabend die Anspannung, ob Take-Two den für November geplanten Release erneut verschieben oder doch bestätigen würde – die Zahlen für das abgelaufene Quartal gerieten da fast zur Nebensache.

Die konnten sich allerdings sehen lassen. Dank einer Umsatzsteigerung von 6,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal konnten die Erwartungen mit 1,68 Milliarden US-Dollar um 130 Millionen US-Dollar übertroffen werden. Im gesamten abgelaufenen Geschäftsjahr lagen die Erlöse bei 6,66 Milliarden US-Dollar. In der Pressemitteilung betonte das Unternehmen neben Verkaufserfolge wie NBA 2K25 und NBA 2K26 sowie Borderlands 4 auch die anhaltenden Erträge aus GTA V und Red Dead Redemption, die trotz fortgeschrittenen Alters von ihrem Online-Modus profitieren.

Auch Mobile Games leisten einen immer größeren Beitrag zum Gesamterfolg, sie steuerten im abgelaufenen Quartal 52 Prozent aller sogenannten Net Bookings bei.

Verluste nicht so hoch wie befürchtet

Auf der Ertragsseite überraschte Take-Two positiv, denn der Fehlbetrag fiel mit -0,32 US-Dollar pro Aktie (nach standardisierter Rechnungslegung GAAP) etwas kleiner aus als befürchtet. Insgesamt erlitt das Unternehmen einen Nettoverlust in Höhe von 59,5 Millionen US-Dollar. Im Fiskaljahr 2026 wurde insgesamt ein Fehlbetrag in Höhe von 298,2 Millionen US-Dollar erwirtschaftet – das ist in der Gaming-Branche, die stark von Veröffentlichungszyklen abhängig ist, nichts Ungewöhnliches.

Umso wichtiger war jedoch der Ausblick auf das kommende Geschäftsjahr und die Bestätigung des Veröffentlichungstermines für GTA VI am 19. November, nachdem Take-Two den Release in den vergangenen Jahren aufgrund des hohen Entwicklungsaufwands mehrmals verschieben musste.

Schon zum Start 40 Millionen Verkäufe erwartet

Der Konzern rechnet für sein Fiskaljahr 2027 mit Erlösen in Höhe von 7,9 bis 8,1 Milliarden US-Dollar, daraus soll ein EBITDA von 1,035 Milliarden US-Dollar (Mittelpunktschätzung) sowie ein Nettogewinn von 105 bis 141 Millionen US-Dollar erzielt werden.

Für GTA VI rechnet Oppenheimer-Analyst Martin Yang nach 513 Millionen US-Dollar Entwicklungskosten zunächst mit 40 Millionen verkauften Einheiten, die abzüglich der Gewinnbeteiligung für das Entwicklerstudio Rockstar Games 3,45 US-US-Dollar pro Aktie zum in 2027 erwarteten Unternehmensgewinn von Take-Two beitragen sollen – mit einem Ramp-up in den darauffolgenden Jahren durch wachsende Online-Erlöse und weitere Verkäufe; der Vorgänger GTA V wurde plattformübergreifend insgesamt 225 Millionen Mal verkauft.

Erleichterung über Starttermin, Aktie zieht an

Anlegerinnen und Anleger zeigten sich in der US-Nachbörse erfreut über die bestätigte Aussicht auf den Start des Spiels, das allen Erwartungen nach etliche Verkaufserfolge pulverisieren dürfte.

Die Aktie legte in der US-Nachbörse um 6,2 Prozent auf knapp 253 US-Dollar zu. Damit lässt das Papier die wochenlange Konsolidierung, ausgelöst nicht zuletzt durch Befürchtungen, der Release könnte erneut verschoben und das Geschäftsmodell künftig durch KI-generierte Games disruptiert werden, hinter sich. Mittelfristig dürfte erneut das Allzeithoch bei knapp 265 US-Dollar in das Visier der Käuferinnen und Käufer geraten.

Fazit: Bewertung fair, doch Begeisterung dürfte antreiben

Mit Blick auf die Bewertung sollten Anlegerinnen und Anleger ihre Erwartungen gegenüber weiteren Kurssteigerungen aber zumindest etwas zügeln. Für das Geschäftsjahr 2027 ist Take-Two bereits mit einem KGVe von 30 bewertet, für 2028 dann mit 22,4. Das ist für ein zyklisches, oft vom Verkaufserfolg einzelner, besonders stark antizipierter Spiele völlig ausreichend.

Aus technischer Perspektive ist der Boden für einen Ausbruch auf ein neues Allzeithoch und eine Anschlussrallye jedoch bereitet, die durch wachsende Vorfreude und die Aussicht auf etliche Verkaufsrekorde befeuert werden könnte. Anlegerinnen und Anleger verkaufen, wenn die Kursentwicklung und die Stimmung um das Papier euphorisch wird.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion