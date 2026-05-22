BERNSTEIN RESEARCH stuft Stellantis auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Stellantis auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 6,20 Euro belassen. Wenn es ein verbindendes Thema auf dem Kapitalmarkttag des Autobauers gegeben habe, dann sei es wohl die Erkenntnis gewesen, dass man für zu lange Zeit zu viele Marktsegmente nicht berücksichtigt habe, schrieb Stephen Reitman am Freitag nach der Veranstaltung in den USA./rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 01:24 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 04:10 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 01:24 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 04:10 / UTC
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Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 6,459EUR auf Tradegate (22. Mai 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.
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