Japans Inflation fällt überraschend auf Vier-Jahres-Tief

TOKIO (dpa-AFX) - In Japan hat sich die Inflation im April überraschend stark abgeschwächt und den tiefsten Stand seit vier Jahren erreicht. Die Verbraucherpreise ohne Berücksichtigung von frischen Lebensmitteln legten um 1,4 Prozent im Jahresvergleich zu, wie die Regierung am Freitag in Tokio mitteilte. Schwächer war die Teuerung zuletzt im März 2022.

Im Vormonat März hatte die Inflationsrate in dieser Abgrenzung bei 1,8 Prozent gelegen. Analysten waren von einem Rückgang der Inflation ausgegangen, hatten aber im Schnitt für April nur einen leichten Rückgang auf 1,7 Prozent erwartet.