JPMORGAN stuft Fuchs SE auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die Vorzugsaktien von Fuchs SE mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Overweight" belassen. "Der Branchen-Blues kehrt wohl zurück", schrieb Chetan Udeshi am Donnerstag nach seiner Analyse des europäischen Chemiesektors. Die Länge des Nahost-Kriegs bleibe zwar schwer einzuschätzen. Jüngste Daten hätten aber bereits gezeigt, dass der kurzfristige Rückenwind durch seine Verwerfungen schwächer ausfallen dürfte als gedacht und wohl auch bereits abflache. Fuchs zählt neben Croda, Umicore und Syensqo aber zu Udeshis Favoriten. Bei Fuchs lobte er den branchenbesten Cashflow und das Ausschüttungspotenzial./ag/menVeröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 23:12 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 37,18EUR auf Tradegate (22. Mai 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chetan Udeshi

Analysiertes Unternehmen: Fuchs SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 49

Kursziel alt: 49

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

