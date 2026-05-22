Lenovo Group Aktie klettert deutlich - 22.05.2026

Die Lenovo Group Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +19,05 % auf 1,7120€ zulegen. Das sind +0,2740 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Lenovo Group Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,42 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1,7120€, mit einem Plus von +19,05 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Lenovo Group ist ein globaler IT- und PC-Hersteller mit Fokus auf PCs, Notebooks, Workstations, Server, Storage, Smartphones und IT-Services. Stark im B2B- und Education-Segment, weltweit Top-3 im PC-Markt. Hauptkonkurrenten: HP, Dell, Apple, Acer, Asus. Stärken: breite Produktpalette, starke Präsenz in Schwellenländern, vertikal integrierte Fertigung, aggressive Preis-/Leistungspositionierung.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Lenovo Group investiert war, konnte einen Gewinn von +68,69 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Lenovo Group Aktie damit um +23,95 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +36,20 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Lenovo Group eine positive Entwicklung von +63,05 % erlebt.

Lenovo Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +23,95 % 1 Monat +36,20 % 3 Monate +68,69 % 1 Jahr +55,77 %

Informationen zur Lenovo Group Aktie

Stand: 22.05.2026, 08:46 Uhr

Es gibt 12 Mrd. Lenovo Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,19 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Lenovo vermeldet Rekordzahlen, die Aktie springt um mehr als 17 Prozent. Besonders interessant ist, dass das KI-Geschäft um 84 Prozent wächst – und der Konzern hat ein gewaltiges Ziel.

So schlagen sich die Wettbewerber von Lenovo Group

Apple, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,40 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -1,41 %. Hewlett Packard Enterprise notiert im Plus, mit +0,31 %. HP legt um +0,72 % zu

Lenovo Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Lenovo Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lenovo Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.