D-Wave Quantum - Aktie zieht deutlich an - 22.05.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +7,63 % konnte die D-Wave Quantum Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +33,53 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der D-Wave Quantum Aktie. Nach einem Plus von +33,53 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 23,830€. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

D-Wave Quantum ist ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing, das sich auf die Entwicklung von Quantencomputern und -lösungen spezialisiert hat. Mit einer einzigartigen Adiabatic Quantum Computing-Technologie hebt es sich von Konkurrenten wie IBM und Google ab. D-Wave bietet innovative Produkte und Dienstleistungen, die komplexe Probleme effizient lösen, und ist ein Pionier in der Branche.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in D-Wave Quantum investiert war, konnte einen Gewinn von +60,53 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +29,95 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +36,59 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von D-Wave Quantum +5,03 % gewonnen.

D-Wave Quantum Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +29,95 % 1 Monat +36,59 % 3 Monate +60,53 % 1 Jahr +72,66 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur D-Wave Quantum Aktie

Stand: 22.05.2026, 08:48 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die jüngste Kursrally der D‑Wave-Aktie und deren Bewertung: Es wird eine Short-Position diskutiert, da der Kurs als künstlich hochgezogen und überbewertet gilt, mit einem ersten Ziel um 18 €. Berichte über Gewinnmitnahmen um 40 € und Timing-Strategien zur Nachkäufe werden genannt. Kritik an der durch Regierungsgelder verursachten Kapitalisierung wächst; Skepsis, ob Gewinne nachhaltig sind, bleibt, Vorsicht ist geboten.

Informationen zur D-Wave Quantum Aktie

Es gibt 367 Mio. D-Wave Quantum Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,74 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Seit die US-Regierung bei Intel eingestiegen ist, hat die Aktie rund 400 % zugelegt. Die Aktie von IBM liegt in diesem Jahr 20 % im Minus. Jetzt steigt auch hier die US-Regierung ein. Wiederholt sich die Geschichte?

D-Wave Quantum Aktie jetzt kaufen?

Ob die D-Wave Quantum Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur D-Wave Quantum Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.