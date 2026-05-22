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    Besonders beachtet!

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    Evonik Industries Aktie unter Verkaufsdruck - 22.05.2026

    Am 22.05.2026 ist die Evonik Industries Aktie, bisher, um -2,54 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Evonik Industries Aktie.

    Besonders beachtet! - Evonik Industries Aktie unter Verkaufsdruck - 22.05.2026
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Evonik Industries ist ein Spezialchemiekonzern mit Fokus auf hochwertige Additive, Spezialpolymere, Tierernährung, Healthcare- und Performance-Materialien. Starke Position in Nischenmärkten, u.a. Automotive, Bau, Konsumgüter, Pharma. Wichtige Wettbewerber: BASF, Clariant, DSM, Arkema, Lanxess. USP: hohe F&E-Intensität, anwendungsnahe Lösungen, Fokus auf margenstarke Spezialchemie statt Massenchemie.

    Evonik Industries Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 22.05.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Evonik Industries Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,54 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,70 %, geht es heute bei der Evonik Industries Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Evonik Industries-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +11,48 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Evonik Industries Aktie damit um -4,42 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,46 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +27,55 % gewonnen.

    Evonik Industries Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,42 %
    1 Monat -1,46 %
    3 Monate +11,48 %
    1 Jahr -16,22 %
    Stand: 22.05.2026, 08:48 Uhr

    Informationen zur Evonik Industries Aktie

    Es gibt 466 Mio. Evonik Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,93 Mrd. € wert.

    Anstieg erwartet - Asien-Börsen und Nahost-Hoffnung


    Mit Rückenwind aus dem asiatischen Aktienhandel zeichnet sich am Freitag für den Dax ein starker Auftakt ab. Der X-Dax signalisierte knapp eine Stunde vor dem Börsenstart einen Aufschlag von fast einem Prozent auf 24.836 Punkte. Der deutsche …

    JPMorgan senkt Evonik auf 'Underweight' - Ziel 14 Euro


    Die US-Bank JPMorgan hat Evonik bei unverändertem Kursziel von 14 Euro von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft. "Der Branchen-Blues kehrt wohl zurück", schrieb Chetan Udeshi am Donnerstag nach seiner Analyse des europäischen Chemiesektors. Die …

    JPMORGAN stuft Evonik auf 'Underweight'


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    So schlagen sich die Wettbewerber von Evonik Industries

    BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,92 %. Clariant notiert im Plus, mit +3,04 %. Lanxess notiert im Minus, mit -5,39 %. Wacker Chemie verliert -1,84 % Covestro notiert heute unverändert, mit 0,00 %.

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    Ob die Evonik Industries Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Evonik Industries Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Evonik Industries

    -1,04 %
    -4,42 %
    -1,46 %
    +11,48 %
    -16,22 %
    -13,69 %
    -42,21 %
    -37,19 %
    -48,19 %
    ISIN:DE000EVNK013WKN:EVNK01
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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