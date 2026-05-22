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Evonik Industries Aktie unter Verkaufsdruck - 22.05.2026
Am 22.05.2026 ist die Evonik Industries Aktie, bisher, um -2,54 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Evonik Industries Aktie.
Evonik Industries ist ein Spezialchemiekonzern mit Fokus auf hochwertige Additive, Spezialpolymere, Tierernährung, Healthcare- und Performance-Materialien. Starke Position in Nischenmärkten, u.a. Automotive, Bau, Konsumgüter, Pharma. Wichtige Wettbewerber: BASF, Clariant, DSM, Arkema, Lanxess. USP: hohe F&E-Intensität, anwendungsnahe Lösungen, Fokus auf margenstarke Spezialchemie statt Massenchemie.
Evonik Industries Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 22.05.2026
Am heutigen Handelstag musste die Evonik Industries Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,54 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,70 %, geht es heute bei der Evonik Industries Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?
Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Evonik Industries-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +11,48 % zu Buche.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Evonik Industries Aktie damit um -4,42 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,46 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +27,55 % gewonnen.
Evonik Industries Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-4,42 %
|1 Monat
|-1,46 %
|3 Monate
|+11,48 %
|1 Jahr
|-16,22 %
Informationen zur Evonik Industries Aktie
Es gibt 466 Mio. Evonik Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,93 Mrd. € wert.
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So schlagen sich die Wettbewerber von Evonik Industries
BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,92 %. Clariant notiert im Plus, mit +3,04 %. Lanxess notiert im Minus, mit -5,39 %. Wacker Chemie verliert -1,84 % Covestro notiert heute unverändert, mit 0,00 %.
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Ob die Evonik Industries Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Evonik Industries Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.