BioNTech Aktie bestätigt den positiven Trend - +3,51 % - 22.05.2026

Die BioNTech Aktie notiert aktuell bei 81,05€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,51 % zugelegt, was einem Anstieg von +2,75 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,77 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der BioNTech Aktie. Nach einem Plus von +0,77 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 81,05€. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

BioNTech ist ein innovatives Unternehmen, das durch seine mRNA-Technologie und den Erfolg des COVID-19-Impfstoffs eine starke Marktposition innehat. Mit Fokus auf Immuntherapien und strategischen Partnerschaften hebt es sich von Konkurrenten wie Moderna und CureVac ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die BioNTech Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -13,01 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die BioNTech Aktie damit um +3,95 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,80 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von BioNTech einen Rückgang von -0,49 %.

BioNTech Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,95 % 1 Monat -14,80 % 3 Monate -13,01 % 1 Jahr -7,49 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BioNTech Aktie

Stand: 22.05.2026, 08:48 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuellen Kursentwicklungen bei BioNTech infolge ASCO-Daten: ROSETTA Lung-02-Ergebnisse treiben den Kurs, während der Pfizer-Konkurrenzantikörper ebenfalls diskutiert wird. Anleger prüfen morgige Bewegungen und die Bedeutung des BNT327-Lizenzdeals. Zudem werden fundamentale Treiber wie BioNTechs Afrika-Projekt und EU/CEPI-Förderungen als langfristige Bewertungsgrundlagen diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BioNTech eingestellt.

Informationen zur BioNTech Aktie

Es gibt 253 Mio. BioNTech Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,61 Mrd. € wert.

BioNTech Aktie jetzt kaufen?

Ob die BioNTech Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BioNTech Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.