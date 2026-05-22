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    Besonders beachtet!

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    BioNTech Aktie bestätigt den positiven Trend - +3,51 % - 22.05.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die BioNTech Aktie bisher um +3,51 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der BioNTech Aktie.

    Besonders beachtet! - BioNTech Aktie bestätigt den positiven Trend - +3,51 % - 22.05.2026
    Foto: Sebastian Gollnow - dpa

    BioNTech ist ein innovatives Unternehmen, das durch seine mRNA-Technologie und den Erfolg des COVID-19-Impfstoffs eine starke Marktposition innehat. Mit Fokus auf Immuntherapien und strategischen Partnerschaften hebt es sich von Konkurrenten wie Moderna und CureVac ab.

    BioNTech aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 22.05.2026

    Die BioNTech Aktie notiert aktuell bei 81,05 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,51 % zugelegt, was einem Anstieg von +2,75  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,77 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der BioNTech Aktie. Nach einem Plus von +0,77 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 81,05. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die BioNTech Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -13,01 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die BioNTech Aktie damit um +3,95 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,80 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von BioNTech einen Rückgang von -0,49 %.

    BioNTech Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,95 %
    1 Monat -14,80 %
    3 Monate -13,01 %
    1 Jahr -7,49 %
    Stand: 22.05.2026, 08:48 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur BioNTech Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuellen Kursentwicklungen bei BioNTech infolge ASCO-Daten: ROSETTA Lung-02-Ergebnisse treiben den Kurs, während der Pfizer-Konkurrenzantikörper ebenfalls diskutiert wird. Anleger prüfen morgige Bewegungen und die Bedeutung des BNT327-Lizenzdeals. Zudem werden fundamentale Treiber wie BioNTechs Afrika-Projekt und EU/CEPI-Förderungen als langfristige Bewertungsgrundlagen diskutiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BioNTech eingestellt.

    Zur BioNTech Diskussion

    Informationen zur BioNTech Aktie

    Es gibt 253 Mio. BioNTech Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,61 Mrd. € wert.

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    Ob die BioNTech Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BioNTech Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    BioNTech

    +3,38 %
    +3,95 %
    -14,80 %
    -13,01 %
    -7,49 %
    -17,70 %
    -50,14 %
    +555,36 %
    ISIN:US09075V1026WKN:A2PSR2
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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