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Lanxess Aktie heute mit Dividendenabschlag - 22.05.2026
Am heutigen Handelstag muss die Lanxess Aktie bisher Verluste von -5,39 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Lanxess Aktie.
Das heutige große Minus bei der Lanxess Aktie ist kein Grund zur Panik, die Aktie wird heute mit Dividendenabschlag gehandelt.
Lanxess ist ein Spezialchemie-Konzern mit Fokus auf Additive, Zwischenprodukte, Kunststoffe und Verbraucherschutzchemikalien (u.a. Flammschutz, Wasseraufbereitung, Materialschutz). Starke Position in Nischen der Spezialchemie, aber zyklisch und energiepreisabhängig. Wichtige Wettbewerber: Evonik, Clariant, BASF, Solvay. Mögliche USPs: hohe Spezialisierung, technologische Kompetenz, fokussiertes Portfolio nach Desinvestitionen.
Lanxess Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 22.05.2026
Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Lanxess Aktie. Mit einer Performance von -5,39 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,65 %, geht es heute bei der Lanxess Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Lanxess abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -13,56 % verkraften.
Allein seit letzter Woche ist die Lanxess Aktie damit um -10,47 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,73 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Lanxess auf -5,86 %.
Lanxess Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-10,47 %
|1 Monat
|-7,73 %
|3 Monate
|-13,56 %
|1 Jahr
|-35,97 %
Stand: 22.05.2026, 08:49 Uhr
🔍 wallstreetONLINE-Community zur Lanxess Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung der Lanxess-Aktie. Berichte über Abwärtsbewertungen von JPMorgan/Jefferies und mögliche weitere Verkaufsempfehlungen dominieren. Trader nennen Einstiege um 17,15 € und beobachten Gegenbewegungen. Die branchenspezifische Stimmung kippt; Ölpreis-Rutsch belastet Lanxess, Jahrestief-Szenarien werden diskutiert. Manche planen Käufe um 15 €, Verkäufe um 25 €, AGM-Kontext wird erwähnt.
Zur Lanxess Diskussion
Informationen zur Lanxess Aktie
Es gibt 86 Mio. Lanxess Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,42 Mrd. € wert.
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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,19 %. Solvay notiert im Minus, mit -0,16 %. Evonik Industries notiert im Minus, mit -2,54 %. Covestro ist heute unverändert
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Ob die Lanxess Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lanxess Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.