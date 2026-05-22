Lanxess Aktie heute mit Dividendenabschlag - 22.05.2026

Lanxess ist ein Spezialchemie-Konzern mit Fokus auf Additive, Zwischenprodukte, Kunststoffe und Verbraucherschutzchemikalien (u.a. Flammschutz, Wasseraufbereitung, Materialschutz). Starke Position in Nischen der Spezialchemie, aber zyklisch und energiepreisabhängig. Wichtige Wettbewerber: Evonik, Clariant, BASF, Solvay. Mögliche USPs: hohe Spezialisierung, technologische Kompetenz, fokussiertes Portfolio nach Desinvestitionen.

Das heutige große Minus bei der Lanxess Aktie ist kein Grund zur Panik, die Aktie wird heute mit Dividendenabschlag gehandelt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Lanxess Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 22.05.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Lanxess Aktie. Mit einer Performance von -5,39 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,65 %, geht es heute bei der Lanxess Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Lanxess abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -13,56 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Lanxess Aktie damit um -10,47 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,73 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Lanxess auf -5,86 %.

Lanxess Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,47 % 1 Monat -7,73 % 3 Monate -13,56 % 1 Jahr -35,97 %

Stand: 22.05.2026, 08:49 Uhr

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Lanxess Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung der Lanxess-Aktie. Berichte über Abwärtsbewertungen von JPMorgan/Jefferies und mögliche weitere Verkaufsempfehlungen dominieren. Trader nennen Einstiege um 17,15 € und beobachten Gegenbewegungen. Die branchenspezifische Stimmung kippt; Ölpreis-Rutsch belastet Lanxess, Jahrestief-Szenarien werden diskutiert. Manche planen Käufe um 15 €, Verkäufe um 25 €, AGM-Kontext wird erwähnt.

Informationen zur Lanxess Aktie

Es gibt 86 Mio. Lanxess Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,42 Mrd. € wert.

Mit Rückenwind aus dem asiatischen Aktienhandel zeichnet sich am Freitag für den Dax ein starker Auftakt ab. Der X-Dax signalisierte knapp eine Stunde vor dem Börsenstart einen Aufschlag von fast einem Prozent auf 24.836 Punkte. Der deutsche …

Die US-Bank JPMorgan hat Lanxess bei unverändertem Kursziel von 18 Euro von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. "Der Branchen-Blues kehrt wohl zurück", schrieb Chetan Udeshi am Donnerstag nach seiner Analyse des europäischen Chemiesektors. Die …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,19 %. Solvay notiert im Minus, mit -0,16 %. Evonik Industries notiert im Minus, mit -2,54 %. Covestro ist heute unverändert

Lanxess Aktie jetzt kaufen?

Ob die Lanxess Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lanxess Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.



