Indium - Der unentdeckte Engpass-Rohstoff für KI und High-Tech

Wenn über Rohstoffe für die moderne Technologie gesprochen wird, steht meist Silber im Rampenlicht. Doch im Schatten der bekannten Metalle entwickelt sich ein massiver Engpass in einem viel kleineren Markt: Indium. Ohne dieses kritische Metall stehen Schlüsselanwendungen der digitalen Wirtschaft – vom Smartphone-Display bis hin zur KI-Infrastruktur – schlichtweg still. Da China die Exporte drosselt und die Preise auf Mehrjahreshochs klettern, rückt die Versorgungssicherheit nun massiv in den Fokus. Für weitsichtige Rohstoffinvestoren bietet Indium eine hochspannende Mischung aus unelastischem Angebot, rasantem Nachfragewachstum und zunehmender strategischer Relevanz.

Ein Beiprodukt treibt die moderne Industrie

Indium ist ein klassisches Beiprodukt, das fast ausschließlich bei der Zinkgewinnung anfällt. Eine gezielte, eigenständige Ausweitung der Förderung ist daher kaum möglich – das Angebot ist strukturell unelastisch. Gleichzeitig ist die moderne Industrie in mehreren Bereichen zwingend darauf angewiesen:

Künstliche Intelligenz (KI): In Rechenzentren ersetzt die Siliziumphotonik zunehmend kupferbasierte Datenübertragungen. Da Silizium selbst kein Licht erzeugt, sind Laserchips aus Indiumphosphid zwingend erforderlich, um die massiven Datenmengen zu bewältigen.

Displays (ITO): Rund 75 % des weltweiten Indiums fließen in die Produktion von Indium-Zinn-Oxid. Diese transparente, elektrisch leitende Schicht macht Touchscreens auf Smartphones, Tablets und Flachbildschirmen überhaupt erst möglich.

Solartechnik ( CIGS ): In leistungsstarken Dünnschicht-Solarmodulen fungiert das Metall als entscheidende Komponente.

Zudem profitiert Indium von Anwendungen in 5G-Netzen, Lasern, Halbleitern und Speziallegierungen, bei denen es die Leitfähigkeit und Materialbeständigkeit erhöht.

Chinas Dominanz und der Export-Schock

Dem breiten technologischen Nutzen steht ein extrem kleiner Markt gegenüber: 2025 lag die weltweite Raffinadeproduktion bei lediglich rund 1.100 Tonnen. Rund 70 % des globalen Angebots stammen aus China.

Diese hohe Konzentration wurde im Februar 2025 zum akuten Problem, als Peking strenge Exportbeschränkungen für Indium verhängte. Exporteure benötigen seitdem für jede einzelne Lieferung eine staatliche Genehmigung. Die Folgen ließen nicht lange auf sich warten: Allein im Dezember 2025 brachen die chinesischen Ausfuhren von unverarbeitetem Indium um 23 % ein. Westliche Abnehmer sind gezwungen, verstärkt auf ihre Lagerbestände zurückzugreifen.

70 % Versorgungslücke bei KI-Komponenten treibt den Preis

Besonders im Bereich der KI-Infrastruktur trifft der Boom nun auf ein ausgetrocknetes Angebot. Im Jahr 2025 standen einer weltweiten Nachfrage von rund zwei Millionen Indiumphosphid-Bauteilen nur Produktionskapazitäten von 600.000 Stück gegenüber – das entspricht einer eklatanten Versorgungslücke von 70 %. Die wenigen Produzenten, die weltweit in relevantem Maßstab liefern können, sind bis ins Jahr 2026 ausgebucht. Die Lieferzeiten für kritische Laserkomponenten reichen inzwischen über 2027 hinaus.

Die geopolitische Brisanz ruft mittlerweile auch Regierungen auf den Plan. Im Januar 2026 startete die US Defense Logistics Agency eine Ausschreibung über 125 Millionen US-Dollar zum Kauf hochreiner Indiumbarren, um strategische nationale Reserven aufzubauen.

Dieser Mix aus physischer Knappheit, KI-Nachfrage und staatlichen Käufen schlägt inzwischen massiv auf die Preise durch. Im Mai 2026 kletterten die chinesischen Spotpreise für Indiumbarren auf 4.750 CNY pro Kilogramm – ein Preissprung von satten 90 % gegenüber dem Vorjahr.

Fazit: Das Bild eines Marktes, der klein, konzentriert und für Zukunftstechnologien absolut zentral ist, verdichtet sich zunehmend. Während Silber weiterhin die breite Aufmerksamkeit der Anleger genießt, entwickelt sich Indium zu einem essenziellen Rohstoffthema für Investoren, die gezielt auf den Schnittpunkt von KI-Wachstum, Photonik und geopolitischer Versorgungssicherheit setzen wollen.



Eine Möglichkeit dazu wäre die australische American West Metals (WKN A3DE4Y / ASX AW1) mit ihrem West Desert-Projekt in Utah. American West hatte schon Ende 2023 ein Update zur Ressourcenschätzung von West Desert präsentiert, das dem Projekt Vorkommen von 23.8 Mio. Unzen Indium bescheinigte! Zusätzlich zu 1,3 Mio. Tonnen Zink, 49.000 Tonnen Kupfer und 10 Mio. Unzen Silber. (Die Goldressourcen stiegen mit dem Update um 119.000 Unzen)



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