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    Richemont steigert Umsatz - Neue Aktienrückkäufe angekündigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Richemont steigerte Umsatz auf 22,4 Milliarden Euro
    • Schmuckgeschäft stark, Uhrensparte organisch schwächer
    • Rückkauf bis zu 10 Mio A-Aktien ab 26 Mai angekündigt
    Richemont steigert Umsatz - Neue Aktienrückkäufe angekündigt
    Foto: Jens Kalaene - dpa

    GENF (dpa-AFX) - Der Schmuck- und Uhrenkonzern Richemont hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 (per Ende März) etwas mehr umgesetzt. Dabei profitierte das Unternehmen vor allem vom Schmuckgeschäft, während der Uhrenverkauf weiter schwächelte. Zudem kündigte der Konzern ein neues Programm zum Rückkauf von bis zu 10 Millionen 'A'-Aktien ab dem 26. Mai an.

    Der Umsatz stieg im vergangenen Geschäftsjahr um fünf Prozent auf 22,4 Milliarden Euro, wie der Konzern am Freitag in Genf mitteilte. Organisch, also ohne Währungs- und Portfolioeffekte, lag das Wachstum bei elf Prozent. Analysten hatten im Schnitt lediglich mit knapp zehn Prozent Plus aus eigener Kraft gerechnet. Das Schmuckgeschäft mit der Vorzeigemarke Cartier zeigte sich weiterhin stark, während das Uhrengeschäft mit Marken wie IWC organisch nur leicht zulegte.

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    Der Betriebsgewinn verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr um ein Prozent auf 4,5 Milliarden Euro. Die entsprechende Marge schrumpfte um 0,9 Prozentpunkte auf 20,0 Prozent. Unter dem Strich verblieb ein um 27 Prozent gesteigerter Gewinn von 3,5 Milliarden Euro. Das deutliche Plus lag auch an einem Verlust aus dem nicht mehr fortgeführten Geschäft im Vorjahreszeitraum. Ende April 2025 wurde die Online-Sparte an Mytheresa verkauft.

    Die Aktionäre sollen eine Dividende von 3,30 Franken je Publikumsaktie (A-Aktie) erhalten plus eine Sonderdividende von 1,00 Franken. Im Vorjahr hatte Richemont je Titel 3,00 Franken ausgezahlt.

    Einen konkreten Ausblick für das neu angelaufene Geschäftsjahr 2026/27 gab der Luxusgüterkonzern wie üblich nicht./ys/mk/AWP/err

    CIE Financiere Richemont

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CIE Financiere Richemont Aktie

    Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 173,5 auf Lang & Schwarz (22. Mai 2026, 08:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CIE Financiere Richemont Aktie um +2,56 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,56 %.

    Die Marktkapitalisierung von CIE Financiere Richemont bezifferte sich zuletzt auf 94,79 Mrd..

    CIE Financiere Richemont zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2484. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 181,11CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 200,00CHF was eine Bandbreite von -15,17 %/+13,11 % bedeutet.




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