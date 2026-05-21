Kluges Produktportfolio garantiert steigenden Absatz!

Hervorragende Quartalszahlen von Nvidia führen bei Infineon zu steigenden Kursen. Die Reaktion der Nvidia-Aktionäre auf die Zahlen fällt hingegen zurückhaltend aus, da die bestmöglichen Erwartungen bereits eingepreist waren. Bei Infineon könnte sich der Aufwärtstrend hingegen fortsetzen. Der Aktienkurs näherte sich der 70-Euro-Marke, die zuletzt im Jahr 2000 erreicht wurde. Zusätzlich wurde der Kurs durch positive Nachrichten aus der Branche gestützt. Insbesondere profitierte Infineon von einer guten Branchenstimmung, die aus Asien herüberschwappte. Der Experte Jim Reid von der Deutschen Bank verweist in diesem Zusammenhang auf einen Kurssprung bei LG Electronics in Südkorea, den er mit den Aussagen des Nvidia-CEOs Jensen Huang zu Künstlicher Intelligenz (KI) und Robotik in Verbindung bringt.

Der Aktienkurs von Infineon bewegte sich vom 3. Februar 2023 bis 6. Januar 2026 in einer Seitwärtsrange, die im Wesentlichen durch die Unterstützung bei 28,455 Euro und den Widerstand bei 38,520 Euro begrenzt wird. Ein deutlicher Kursrückgang Anfang April 2025 wurde durch die Zollpolitik der US-Administration ausgelöst. In den folgenden Handelstagen fiel der Infineon-Kurs unter die Unterstützung von 28,455 Euro und erreichte am 7. April ein partielles Tief bei 23,170 Euro. Mit der anschließenden Erholung fiel die Kursbewegung „v-förmig“ aus. Bereits am 10. Juli 2025 stieg der Kurs wieder bis an die obere Begrenzung der Seitwärtsrange bei 38,520 Euro. Am 6. Januar 2026 wurde die obere Begrenzung der Seitwärtsrange überwunden und in weiteren 7 Wochen bei 48,230 Euro ein 25-Jahres-Hoch markiert. Vor dem finalen Anstieg drückte der Krieg im Mittleren Osten den Kurs wieder in die Grenzen der Seitwärtsrange. Im Zuge dessen wurde die 200-Tagelinie getestet, von der der Kurs nach oben abgedreht ist. Aktuell notiert der Kurs nach einem 86-prozentigen Anstieg bei 68,00 Euro und es scheint, dass diese Aufwärtsbewegung fortgesetzt werden kann. Die Konsensschätzung geht von stark steigenden Bilanzgewinnen bis in das Geschäftsjahr 2027/28 aus. Dabei ergibt aktuell das entsprechende erwartete KGV einen Wert bei 23,49. In den vergangenen 10 Jahren wurde dieser Wert nur zweimal unterschritten.

Infineon Technologies AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Aktie der Infineon Technologies AG bis auf 81,91 Euro ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN JE2PCP) überproportional mit einem Omega von 2,83 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 59 % und dem Ziel bei 81,91 Euro (2,32 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 22.06.2026 eine Rendite von rund 56 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 59,76 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 38 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,46 zu 1, wenn bei 59,76 Euro (0,93 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: JE2PCP Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 1,48 – 1,49 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 68,00 Euro Basiswert: Infineon Technologies AG akt. Kurs Basiswert: 68,00 Euro Laufzeit: 19.03.2027 Kursziel: 2,32 Euro Omega: 2,83 Kurschance: + 56 Prozent Quelle J.P. Morgan

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