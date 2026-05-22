Makenita schließt Arbeitsprogramm auf dem Wolframprojekt Sisson West in New Brunswick ab

Vancouver, B.C. – 22. Mai 2026 / IRW-Press / Makenita Resources Inc. (das „Unternehmen“ oder „Makenita“) (KENY: CSE) (A40X6P: WKN) (KENYF: OTCID) freut sich bekannt zu geben, dass das Arbeitsprogramm, das hubschraubergestützte aeromagnetische/radiometrische/VLF-(Very-Low-Frequency)-Messungen über dem gesamten Wolframprojekt Sisson West von Makenita in New Brunswick umfasste, abgeschlossen wurde. Das Projekt grenzt direkt an die Wolframmine Sisson in New Brunswick an. Am 13. November 2025 wurde die Wolframmine Sisson vom kanadischen Premierminister Mark Carney als eines der ersten „Nation-Building Projects“ ausgewählt.1 Das Management weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten in der Nähe von Makenita nicht zwangsläufig auf das Vorkommen einer Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens hinweisen.

Jason Gigliotti, President von Makenita Resources Inc., sagt dazu: „Wir freuen uns, den ersten Schritt in diesem spannenden Projekt abgeschlossen zu haben, und das zu einem Zeitpunkt, an dem die Wolframpreise hoch sind und die Nachfrage groß ist.2 Wir sind kritischen Metallen für das Verteidigungswesen gegenüber sehr positiv eingestellt und unser geologisches Team ist derzeit dabei, die Daten zu prüfen und auszuwerten, denn wir wollen die nächste Phase der Arbeiten auf dem Wolframprojekt Sisson West aufnehmen. Wir gehen auch davon aus, in Kürze auf unserem Eisen-Magnetit-Projekt Serpentinization in Saskatchewan aktiv zu werden, das sich über eine zusammenhängende Fläche von 51.304 Acres direkt neben dem Projekt von Max Power Mining Corp. (MAXX) erstreckt. Bei etwas mehr als 30 Millionen im Umlauf befindlichen Aktien könnte ein Explorationserfolg bei jedem unserer Projekte angesichts des geringen Streubesitzes erhebliche Auswirkungen auf das Unternehmen haben. Das Management erwartet einen sehr aktiven restlichen Jahresverlauf und ist optimistisch, was die kurz- und mittelfristigen Aussichten von Makenita betrifft.“

Abbildung 1. Lageplan des Wolframprojekts Sisson West von Makenita.

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Frank Bain, P.Geo, der in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen steht und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 ist, geprüft und genehmigt.