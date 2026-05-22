Wolftank-Adisa Holding: Stabilisierung 2025 legt Grundstein für Turnaround 2026
Trotz nur moderaten Umsatzwachstums stärkte die Wolftank Group 2025 ihre Ertragskraft und Bilanz – und stellt mit klaren Zielen die Weichen für profitables Wachstum 2026.
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- Der Umsatz der Wolftank Group blieb 2025 mit EUR 122,8 Mio. auf Vorjahresniveau, was eine leichte Steigerung von 1,1% im Vergleich zu 2024 darstellt.
- Das EBITDA betrug EUR 6,2 Mio., beeinflusst durch einen positiven Bewertungseffekt von EUR 3,6 Mio., was die Profitabilität im Jahr 2025 stabilisierte.
- Die operative Profitabilität verbesserte sich im zweiten Halbjahr 2025 deutlich, mit einem Quartals-EBITDA von EUR 1,0 Mio. im Q3 und EUR 2,5 Mio. im Q4, was auf Effizienzmaßnahmen zurückzuführen ist.
- Die Nettoverschuldung wurde auf EUR 18,9 Mio. reduziert (2024: EUR 24,1 Mio.), während das Eigenkapital bei EUR 22,9 Mio. lag, was die Bilanzstruktur stärkt.
- Das Segment Umweltdienstleistungen erzielte einen Umsatz von EUR 97,1 Mio. und profitierte im zweiten Halbjahr von einer Erholung der Projekttätigkeit, während Wasserstoff & Erneuerbare Energien EUR 25,7 Mio. umsetzte.
- Für 2026 plant die Wolftank Group eine Rückkehr zur nachhaltigen Profitabilität mit einer erwarteten EBITDA-Marge von 6-7% bei einem Umsatz von rund EUR 135 Mio., basierend auf hohem Auftragsbestand und laufenden Projektabschlüssen.
Der Kurs von Wolftank-Adisa Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,2850EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,47 %
im Plus.
12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 4,2600EUR das entspricht einem Minus von -0,58 % seit der Veröffentlichung.
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