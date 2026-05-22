Nach Venezuela und Iran: Nimmt Trump jetzt Kuba ins Visier?

Der jüngste Schritt ist eine juristische Bombe. Das US-Justizministerium hat eine Anklage gegen den ehemaligen kubanischen Präsidenten Raúl Castro öffentlich gemacht. Ihm wird Mord im Zusammenhang mit dem Abschuss zweier Flugzeuge im Jahr 1996 vorgeworfen, als er Verteidigungsminister war. Dass die Anklage ausgerechnet am 20. Mai, dem symbolträchtigen Geburtstag der Republik Kuba, kam, macht ihre politische Botschaft noch schärfer.

Die USA erhöhen den Druck auf Kuba – und plötzlich steht eine Frage im Raum, die noch vor wenigen Monaten undenkbar schien: Bereitet Washington einen Militärschlag vor?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Doch es geht längst nicht nur um ein altes Verfahren. Laut CNBC ist dieser Schritt Teil einer breiteren Druckkampagne der Regierung von US-Präsident Donald Trump. Dazu gehören verschärfte Sanktionen und der Versuch, seit Januar eine Ölblockade gegen die Insel durchzusetzen. Die Folgen sind bereits jetzt dramatisch: Kubas Energieminister erklärte kürzlich, dem Land seien Öl und Diesel ausgegangen. Die Lage sei extrem angespannt.

Genau hier beginnt das Risiko. Kuba steckt in der schwersten Krise seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Stromausfälle, Versorgungsprobleme und politischer Druck könnten die ohnehin labile Situation weiter verschärfen. Zwar sehen Beobachter derzeit eher eine Strategie des maximalen Drucks als einen unmittelbar bevorstehenden Angriff. Doch die Eskalationsspirale dreht sich sichtbar weiter.

Medienberichte, denen zufolge Kuba mehr als 300 Drohnen aus Russland und dem Iran erhalten haben soll, liefern zusätzliche Brisanz. Diese könnten potenziell gegen US-Ziele eingesetzt werden, beispielsweise gegen Florida, das nur etwa 150 Kilometer entfernt ist. Gleichzeitig soll die Regierung unter Donald Trump Aufklärungsflüge vor der kubanischen Küste durchführen. Kritiker sehen darin ein Muster, das an frühere US-Militäroperationen gegen Venezuela und den Iran erinnert.

Havanna warnt bereits offen vor militärischer US-Aggression. Präsident Miguel Díaz-Canel sprach von einem konstruierten Vorwand und warnte vor einem Blutbad mit unkalkulierbaren Folgen. Zuvor hatte auch Trump selbst eine freundliche Übernahme Kubas ins Spiel gebracht und angedeutet, Washington könne nach dem Krieg mit dem Iran den Blick auf Havanna richten.

Ein US-Militärschlag ist laut Experten jedoch nicht ausgemacht. Der wahrscheinlichere Weg bleibt vorerst: wirtschaftlicher Druck, politische Delegitimierung und eine Energiekrise. Doch genau diese Mischung macht Kuba zum geopolitischen Pulverfass – direkt vor der Haustür der USA.



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



