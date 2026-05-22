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    ANALYSE-FLASH

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    Goldman senkt Lanxess auf 'Sell' - Ziel auf 13 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldman Sachs senkt Lanxess Kursziel auf 13 Euro
    • Bank stuft Lanxess Aktien von Neutral auf Sell
    • Analystin bezweifelt Preisauftrieb durch Nahostkrieg
    ANALYSE-FLASH - Goldman senkt Lanxess auf 'Sell' - Ziel auf 13 Euro
    Foto: LANXESS

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Lanxess von 21 auf 13 Euro eingestampft und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Analystin Georgina Fraser stellte den Preisauftrieb durch die Verwerfungen des Nahost-Kriegs infrage und betonte anhaltende Bilanzrisiken beim Chemiekonzern. Ihre Hochstufung auf "Neutral" im Februar habe auf Besserung des US-Geschäfts gesetzt, so die Expertin am Freitag. Dann hätten aber durch den Krieg die globalen Preise für Energie und Chemieprodukte das Regiment übernommen. Die Ergebnisse des ersten Quartals hätten, wenn überhaupt, nur geringe Anzeichen geboten, dass Lanxess von höheren Preisen profitiere. Und der Ausblick für das operative Ergebnis im zweiten Quartal liege um 10 Prozent unter dem Konsens und sogar um 37 Prozent unter ihrer Schätzung, so Fraser. Aus ihrer Sicht hat der Krieg die Risiken erhöht, ohne dafür echte Margenchancen zu bieten./ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 08:02 / GST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lanxess Aktie

    Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,05 % und einem Kurs von 16,56 auf Tradegate (22. Mai 2026, 09:16 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lanxess Aktie um -11,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,73 %.

    Die Marktkapitalisierung von Lanxess bezifferte sich zuletzt auf 1,43 Mrd..

    Lanxess zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 14,500EUR. Von den letzten 8 Analysten der Lanxess Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von -39,90 %/+8,17 % bedeutet.


    Rating: Sell
    Analyst: Goldman Sachs
    Kursziel: 13 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 13,00, was einem Rückgang von -21,02% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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