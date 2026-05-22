Weitere Gewinne - Japanische Börse profitiert von Inflationsdaten

In Japan stützten zudem neue Inflationsdaten. Der Leitindex Nikkei 225 kletterte um 2,68 Prozent auf 63.339,07 Zähler. Er glich damit die Verluste im Wochenverlauf wieder aus. Dabei waren Aktien der Beteiligungsgesellschaft Softbank mit deutlichen Aufschlägen gefragt.

SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte haben am Freitag zugelegt. Dabei waren Technologiewerte einmal mehr gefragt. "Am Aktienmarkt legen die Halbleiterunternehmen erneut einen höheren Gang ein und ziehen die Indizes zum Wochenschluss weiter nach oben", stellte Andreas Lipkow, Marktanalyst beim Broker CMC Markets, fest. "Die Quartalszahlen von Nvidia haben einen bleibenden Eindruck hinterlassen und neue Kursfantasie für die gesamte Branche geweckt." Dies verhalf technologielastigen Märkten wie Taiwan zu Gewinnen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die Inflation in Japan hatte sich im April überraschend stark abgeschwächt und den tiefsten Stand seit vier Jahren erreicht. Die Verbraucherpreise ohne Berücksichtigung von frischen Lebensmitteln legten um 1,4 Prozent im Jahresvergleich zu. Schwächer war die Teuerung zuletzt im März 2022 gewesen. Dadurch sei die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Juni leicht gesunken, merkten die Marktstrategen der Deutschen Bank an.

Auch die chinesischen Börsen zogen an. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen notierte zuletzt 1,18 Prozent höher mit 4.839,45 Punkten. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong stieg um 1,1 Prozent auf 25.664,05 Punkte. Hier waren Aktien des PC-Herstellers Lenovo Group dank eines starken Gewinnwachstums im Bereich Künstlicher Intelligenz gefragt. Im Vergleich zur Vorwoche lag der Hang Seng allerdings noch im Minus.

Der australische S&P ASX 200 schloss unterdessen 0,41 Prozent fester mit 8.657 Punkten./mf/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +19,33 % und einem Kurs von 1,716 auf Tradegate (22. Mai 2026, 09:18 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -5,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,11 %. Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,62 Bil.. NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 284,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +41,88 %/+65,53 % bedeutet.



