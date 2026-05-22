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    BERNSTEIN RESEARCH stuft EASYJET auf 'Neutral'

    BERNSTEIN RESEARCH stuft EASYJET auf 'Neutral'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Easyjet von 425 auf 350 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die Halbjahreszahlen hätten mit dem Zwischenbericht von Anfang April übereingestimmt, schrieb Alex Irving am Donnerstagabend. Kurzfristig sei die Treibstoffkosten-Entwicklung besonders wichtig für die Airline, die vorerst Geisel der Geopolitik bleibe. Irvine senkte seine Schätzungen und bevorzugt weiterhin die Aktien von IAG und Ryanair, die höhere Margen erzielten./rob/ajx/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 21:18 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 05:00 / UTC


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,19 % und einem Kurs von 4,164EUR auf Tradegate (22. Mai 2026, 09:16 Uhr) gehandelt.





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