RBC stuft Richemont auf 'Neutral'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Richemont auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 165 Franken belassen. Der Luxuskonzern habe ein stärkeres Umsatzwachstum für das vierte Geschäftsquartal ausgewiesen als erwartet, schrieb Piral Dadhania am Freitag nach dem Bericht. Die Gewinnentwicklung im Gesamtjahr sei etwas schwächer gewesen als gedacht, ohne Einmaleffekte aber etwas besser. Zudem hätten die Schweizer eine Sonderdividende angekündigt. Insgesamt seien die Resultate in etwa so, wie er und der Markt sie erwartet hätten./rob/ajx/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 02:08 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 02:08 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 02:08 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 02:08 / EDT
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Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,89 % und einem Kurs von 176,8EUR auf Lang & Schwarz (22. Mai 2026, 09:25 Uhr) gehandelt.
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