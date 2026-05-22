Einfach nicht zu bremsen: Infineon-Aktie schießt auf neues Jahreshoch!

Von Halbleiteraktien können Anlegerinnen und Anleger aktuell einfach nicht genug bekommen. Trotz bereits signifikanter Kursgewinne in diesem Jahr, wie das Plus von fast 70 Prozent im Branchenindex Philadelphia Semiconductor beweist, eilen viele Titel unbeirrt von einem Rekordhoch zum nächsten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Dazu gehören am Freitag auch die Anteile von Infineon, die mit einem Plus von 4 Prozent mit den Anteilen der Deutschen Post um die Führungsposition im deutschen Leitindex DAX ringen.

Gute Vorgaben aus Asien und anhaltende Zuversicht beflügeln

Unternehmensspezifische Meldungen liegen bei den Neubibergern vor dem Wochenende keine vor. Rallyetreiber dürften einerseits die Hoffnungen auf eine zeitnahe Friedenslösung im Iran-Konflikt sein, nachdem eine solche am Donnerstag zum wiederholten Mal von US-Präsident Donald Trump in Aussicht gestellt wurde. Auch die positiven Vorgaben aus den USA und dem asiatischen Handel, wo vor allem Hardwarehersteller Lenovo für Aufsehen sorgte, begünstigen die Rekordjagd.

Gegenüber dem Jahreswechsel steht bei Infineon so ein Plus von inzwischen 87 Prozent zu Buche, davon konnte die Hälfte allein im vergangenen Monat erzielt werden. Auch für die Anteile anderer deutscher Halbleiterwerte läuft es unverändert gut, wie die Zugewinne von mehr als 3 Prozent bei Elmos Semiconductor und Aixtron am Freitagmittag beweisen.

Aktie zunehmend überkauft und überbewertet

Doch die Abwärtsrisiken sind inzwischen sowohl aus technischer als auch aus fundamentaler Perspektive beträchtlich. Der steile Aufwärtstrend der vergangenen Wochen sorgte dafür, dass die Infineon-Aktie inzwischen überkauft ist. Der Relative-Stärke-Index (RSI) liegt auf Tageskursbasis bei 73 und auf Wochenkursbasis sogar bei knapp 84 Punkten. Gleichzeitig liegen auf Tageskursbasis erste bearishe Divergenzen vor, sodass die Rallye technisch nur noch eingeschränkt unterstützt ist.

Mit Blick auf die Unternehmensbewertung steht für das Geschäftsjahr 2026 ein KGVe von 53,6 und für 2027 von 31,3 zu Buche. Das liegt deutlich über den Gewinnvielfachen vieler wachstumsstärkerer Halbleiterunternehmen wie Broadcom, Micron oder auch Nvidia.

Den von Analystinnen und Analysten im Mittel als fair bezeichneten Wert von 66,04 Euro hat die Akie bereits hinter sich gelassen. Damit ist sie auf weitere Kurszielanhebungen angewiesen.

Fazit: Risiken überwiegen, Gewinne realisieren und umschichten

Infineon profitiert am Freitag von einem festen Gesamtmarktumfeld und einer anhaltend guten Stimmung gegenüber Halbleiterwerten, wodurch die Aktie rund 4 Prozent zulegen kann.

Mit Blick auf den sowohl technisch als auch fundamental fortgeschrittenen Aufwärtstrend nicht nur bei Infineon selbst, sondern auch in der gesamten Halbleiterbranche, sollten Anlegerinnen und Anleger zunehmend vorsichtig agieren. Von neuen Investitionen ist aktuell abzusehen, während Gewinne mit Gewinnmitnahmen und Stopp-Loss-Orders abgesichert werden sollten.

Selbst wenn eine Korrektur ausbleibt, gehen starke Kursgewinne in der Vergangenheit oft mit einer Underperformance in der Zukunft einher. Daher sollte jetzt verstärkt auf zuletzt zurückgelassene Branchen gesetzt werden. Attraktive Bewertungen bieten beispielsweise Software-Aktien und defensive Konsumgüter, die sich häufig auch durch hohe Dividendenrenditen auszeichnen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion