Euro gibt nach - Kurs knapp über 1,16 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Freitag leicht gefallen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung knapp über 1,16 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Kurz vor dem Wochenende bleibt die Geopolitik weiter ein bestimmender Faktor für den Handel am Devisenmarkt.

Im Verlauf der Handelswoche ist es immer wieder zu kräftigen Preisschwankungen am Ölmarkt gekommen, die auch bei den Kursen der Devisen Wirkung zeigten. Hintergrund sind die Bemühungen für ein Ende des Iran-Kriegs und einer damit verbundenen Öffnung der für den Ölhandel wichtigen Straße von Hormus.